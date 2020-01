ATP Cup: Schwartzman la pasó mal por el calor que derrite Australia

Schwartzman, afectado por el calor en Sydney Fuente: AFP - Crédito: William West

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de enero de 2020 • 11:25

SYDNEY (AFP).- El polaco Hubert Hurkacz sorprendió al derrotar al argentino Diego Schwartzman en la segunda jornada de la ATP Cup, una derrota que el 'Peque' atribuyó al calor, aunque Argentina finalmente venció a Polonia por 2-1.

Las temperaturas en Sydney superaron ampliamente los 40º, aunque finalmente los temores de que los humos procedentes de los devastadores incendios que están calcinando la costa este de Australia pudieran afectar a los tenistas resultaron infundados.

Un resbalón es caída: Schwartzman perdió en su debut en la ATP Cup Fuente: AFP

Schwartzman, número 14 del ránking mundial, parecía tener la victoria en la mano tras vencer en el primer set a Hurkacz (n° 37) por 4-6, pero el calor pareció derretir al argentino, que sucumbió en los dos siguientes parciales para acabar perdiendo por 6-2 y 6-3.

Lo que dijo Schwartzman

"Era el primer partido con este tiempo, 45 grados en la cancha, es difícil jugar, difícil estar preparado en cada punto", trató de explicar Schwartzman. "Pienso que mereció la victoria, jugó mucho mejor que yo", añadió.

Con esa victoria, los polacos colocaban el marcador en 1-1, después de que Guido Pella (n° 25), se hubiese impuesto anteriormente a Kamil Majchrzak por 6-2, 2-6 y 6-2 y todo pasaba a depender del dobles para que Argentina lograse su primer punto en este nuevo torneo disputado por 24 equipos nacionales.

"En general estoy contento. Primero porque jugué un gran partido en el primer y el tercer set. En el segundo, me sentí un poco cansado por el calor", explicó Pella tras dos horas y cuatro minutos de dura batalla con Majchrzak, número 101 del ranking.

Hielo en la cabeza del Peque, para combatir el calor Fuente: AP

En cada descanso, los jugadores se vieron obligados a colocarse toallas con hielo en el cuello para tratar de bajar su temperatura corporal. Pella, no obstante, contó con el apoyo de un numeroso y ruidoso grupo de compatriotas que no cesó de apoyarle. "El estadio estaba casi lleno. Me alentaron y fue un lindo ambiente para ser el primer torneo del año".