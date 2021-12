ATP Cup: se conocieron los rivales de la Argentina en el torneo que puede abrirle la puerta de Australia a Novak Djokovic

Desde la mirada argentina, el sorteo de la ATP Cup permitió conocer los rivales para el primer torneo por equipos del año. A nivel internacional, la noticia impactó porque en el sorteo se incluyó a jugadores inscriptos por cada país. Y allí está Novak Djokovic. El número 1 del mundo había puesto en duda su presencia en la gira australiana por su rechazo a informar si se aplicó la vacuna contra el Covid-19 generó dudas. Este detalle muestra que el serbio podría llegar con antelación para cumplir con los requisitos sanitarios que le permitan jugar el primer Grand Slam del año.

El certamen, que se juega desde 1978 y antes era conocido como la Copa de las Naciones, cuenta con cuatro grupos con cuatro equipos cada uno. Se jugará entre el 1 y el 9 de enero.

Diego Schwartzman, líder del equipo argentino en el ATP Cup Captura

La Argentina integrará el Grupo D, junto con Grecia, Polonia y Georgia . Cada serie tendrá tres partidos. Los dos mejores rankeados se enfrentarán entre sí y luego lo harán los dos segundos. Por último, se jugará el dobles. Los ganadores de cada grupo avanzarán a las semifinales. El resto de los grupos quedaron conformados así: Serbia, Noruega, Chile y España, en el Grupo A; Rusia, Italia, Austria y Australia, en el B, y Alemania, Canadá, Gran Bretaña y Estados Unidos, en el C.

La Argentina informó que estará representada por Diego Schwartzman (13°), Federico Delbonis (44°), Federico Coria (63°), Maximo González (22° en dobles) y Andres Molteni (46° en dobles) .

Entre sus rivales se destacan la presencia de Stefanos Tsitsipas (4°) en Grecia, Nikoloz Basilashvili (22°) en Georgia y Hubert Hurkacz (9°) en Polonia.

La situación de Djokovic

Djokovic, de 34 años, no quiere dar a conocer su estado de vacunación y dijo recientemente en la Copa Davis de Madrid que pronto se sabría su decisión respecto al Abierto de Australia.

Así quedaron conformados los grupos para la ATP Cup, el primer torneo de 2022 en el circuito

Los organizadores del primer Grand Slam del año insisten en que solo jugadores completamente vacunados podrán participar. El padre de Novak Djokovic sugirió el mes pasado que su hijo no disputaría ese torneo. ”Claro que le gustaría ir (...) Pero no sé si eso pasará, probablemente no en esas condiciones, con este chantaje, hecho de esa manera”, dijo Srdjan Djokovic, a la cadena de televisión serbia Prva TV.

El ministro de Deporte del estado de Victoria, donde se realiza el Abierto de Australia, rechazó estar chantajeando al jugador serbio y pidió a los tenistas responsabilidad hacia la comunidad que los recibe. ”Le estamos pidiendo a las estrellas internacionales del tenis cumplir los mismos requisitos (de vacunación) que los victorianos”, dijo Martin Pakula.