ATP de Buenos Aires: se conoció la lista oficial de los jugadores que participarán en el torneo

El ATP 250 de Buenos Aires dio a conocer la lista oficial de los tenistas que participarán en el torneo que se jugará entre el 9 y el 15 de febrero. La gran figura será el N°8 del mundo, Lorenzo Musetti, y habrá seis argentinos que ya tienen asegurada su participación en el cuadro principal: Francisco Cerúndolo, Sebastián Báez, Camilo Ugo Carabelli, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña y Mariano Navone.

El torneo volverá a disputarse en las canchas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Hasta el momento, solo se habían confirmado la presencia de los italianos Musetti y Matteo Berrettini, el francés Gael Monfils, ‘Fran’ Cerúndolo y el campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca.

¡LISTA OFICIAL CONFIRMADA PARA EL #IEBMasArgOpen2026! 🏆

📋 Estos son los jugadores que dirán presente en la vigésimo sexta edición del IEB+ Argentina Open:



Lorenzo Musetti 🇮🇹 (5)

Francisco Cerúndolo 🇦🇷 (20)

Luciano Darderi 🇮🇹 (24)

João Fonseca 🇧🇷 (30)

Sebastián Báez 🇦🇷 (39)

No obstante, el tenista de Francia recibirá una Wild Card para competir en el cuadro principal dado que se ubica por debajo de los 100 mejores del Ranking ATP y la lista de los 18 ingresantes cerró con el tenista chileno Alejandro Tabilo que se ubica en el puesto N°82.

Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo se encuentra a la espera de una sola baja para poder ingresar al cuadro directo. El tenista de 24 años apunta a disputar su segundo ATP de Buenos Aires de forma consecutiva y así no tener que disputar la clasificación que se jugará el 5 y 6 de febrero. En la edición pasada, ingresó proveniente de la qualy y perdió en la segunda ronda ante su hermano Francisco.

Cabe señalar que el ATP disputado en territorio argentino marca el comienzo de la gira sudamericana de polvo de ladrillo. Más tarde, se disputará el ATP 500 de Río de Janeiro (donde Báez defiende el título) y finalmente se jugará el ATP 250 de Santiago de Chile.

Sebastián Báez buscará seguir haciendo historia en Río de Janeiro y ser el primer jugador en lograr el tricampeonato FOTOJUMP

Un torneo que podría perder protagonismo

A partir del 2028, la ATP confirmó que se podría disputar un Masters 1000 en Arabia Saudita durante el mes de febrero. Si bien el torneo no será obligatorio para los mejores jugadores del mundo, los jugosos premios que se entregarán serán un motivo más que interesante para que varios tenistas opten por viajar a Asia en lugar de disputar la gira sudamericana.

“No es lo que más nos gusta escuchar, por un lado. Pero por otro lado lo que sí sabemos es que el mensaje de la ATP es que el swing sudamericano hay que mantenerlo y potenciarlo. Eso es muy importante. Ese mensaje fue dado también públicamente. No están haciendo lo mismo con la gira de Norteamérica ni tampoco con la de Europa”, detalló el Martín Hughes, director de Tennium que se encarga de organizar el ATP de Buenos Aires, a LA NACION en noviembre del año pasado.

El de Buenos Aires es uno de los 40 torneos del nivel ATP 250, mientras que hay 16 de la gira 500. De cara al ingreso del Masters 1000 árabe, Hughes señaló que podría haber muchos más cambios: “Van a tocar abajo. Ese es un poco el plan, que se toque en la parte baja [de la gira]. Que esa es la respuesta a cómo nos afecta a nosotros. Pero eso no quiere decir ‘cambio todo abajo’, porque hay cosas que no se pueden tocar”.

Durante la última edición, más de 66 mil espectadores asistieron al torneo y superó el récord de la edición del 2007 Manuel Cortina

“Me imagino que también debe haber alguna idea de aumentar el número de challengers, si sacan más ATP 250, para que no haya un salto tan grande en cómo acceder después a un 500, etc. No creo que se amplíe la base de los ATP 500. Creo que va a ser un calendario más limpio y ponerlo más atractivo, con torneos más grandes. Ahora está sobrecargado”.

Los jugadores que disputarán el cuadro principal del ATP de Buenos Aires