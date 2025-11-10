ATP Finals hoy: partidos y cómo están las zonas del Torneo de Maestros

En la segunda jornada se completa la primera fecha del round robin, con partidos correspondientes a ambos grupos
- 3 minutos de lectura'
Se desarrolla este lunes la segunda jornada del ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín, Italia, con los últimos dos partidos de la primera fecha del round robin. Los encuentros inician a las 7.30 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Por el grupo Jimmy Connors juegan, desde no antes de las 10 el local Lorenzo Musetti (9°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (6°). En esa misma zona, el domingo Carlos Alcaraz (1°) derrotó a Alex De Miñaur (7°) por 7-6 (6) y 6-2. La actividad se cierra con el choque de la zona Bjorn Borg entre el anfitrión Jannik Sinner (2°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) desde no antes de las 16.30. El líder de las posiciones es el alemán Alexander Zverev (3°) gracias a que superó al norteamericano Ben Shelton (5°) por 6-3 y 7-6 (6).
Tabla de posiciones de los grupos del ATP Finals
El gran ausente del torneo es Novak Djokovic, el máximo campeón con siete títulos. El serbio era de uno de los clasificados, pero desistió de participar tras ser campeón del ATP 250 Atenas y llegar a 101 coronas en el circuito de la ATP. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, quien justamente cedió en la definición del torneo griego contra él.
De los ocho participantes, los únicos que saben lo que es ganar el Torneo de Maestros son Sinner, el campeón defensor; y Zverev, que celebró en 2018 y 2021.
Tabla de campeones del ATP Finals
- Novak Djokovic (Serbia) - 7
- Roger Federer (Suiza) - 6
- Iván Lendl (Checoslovaquia) / Pete Sampras (Estados Unidos) - 5
- Ilie Năstase (Rumania) - 4
- Boris Becker (Alemania) / John McEnroe (Estados Unidos) - 3
- Björn Borg (Suecia) / Lleyton Hewitt (Australia) / Alexander Zverev (Alemania) - 2
- Stan Smith (Estados Unidos) / Jimmy Connors (Estados Unidos) / Andre Agassi (Estados Unidos) / Guillermo Vilas (Argentina) / David Nalbandian (Argentina) / Manuel Orantes (España) / Alex Corretja (España) / Stefan Edberg (Suecia) / Michael Stich (Alemania) / Gustavo Kuerten (Brasil) / Nikolay Davydenko (Rusia) / Andy Murray (Gran Bretaña) / Grigor Dimitrov (Bulgaria) / Stefanos Tsitsipas (Grecia) / Daniil Medvedev (Rusia) / Jannik Sinner (Italia) - 1
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de ATP Finals de Turín
TV y streaming del lunes. Independiente juega por la penúltima fecha del Clausura y Sinner se presenta en el ATP Finals
Alcaraz, con paso firme. El mejor debut: Zeballos y Granollers superaron en el Masters de Turín a los vigentes campeones
"El tenista de los milagros". El punto mágico e irrepetible que conmovió al público en Atenas y la jerarquía intacta de Djokovic
- 1
‘Pechito’ López ganó las 8 Horas de Bahréin, Ferrari fue campeón de WEC y Jenson Button dejó el automovilismo
- 2
Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 2025, tras el triunfo de Lando Norris en el Gran Premio de Brasil
- 3
Así quedó el cuadro de playoffs de la MLS 2025, con Lionel Messi e Inter Miami
- 4
El divertido video de Franco Colapinto en el desfile vintage de pilotos en el Gran Premio de Brasil