ATP Finals hoy: partidos y cómo están las zonas del Torneo de Maestros

Se desarrolla este lunes la segunda jornada del ATP Finals en el Inalpi Arena de Turín, Italia, con los últimos dos partidos de la primera fecha del round robin. Los encuentros inician a las 7.30 (hora argentina) y se transmiten en vivo por televisión a través de ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Por el grupo Jimmy Connors juegan, desde no antes de las 10 el local Lorenzo Musetti (9°) vs. el estadounidense Taylor Fritz (6°). En esa misma zona, el domingo Carlos Alcaraz (1°) derrotó a Alex De Miñaur (7°) por 7-6 (6) y 6-2. La actividad se cierra con el choque de la zona Bjorn Borg entre el anfitrión Jannik Sinner (2°) y el canadiense Felix Auger-Aliassime (8°) desde no antes de las 16.30. El líder de las posiciones es el alemán Alexander Zverev (3°) gracias a que superó al norteamericano Ben Shelton (5°) por 6-3 y 7-6 (6).

La tabla de posiciones de los grupos del ATP Finals, tras la primera jornada

El gran ausente del torneo es Novak Djokovic, el máximo campeón con siete títulos. El serbio era de uno de los clasificados, pero desistió de participar tras ser campeón del ATP 250 Atenas y llegar a 101 coronas en el circuito de la ATP. En su lugar ingresó Lorenzo Musetti, quien justamente cedió en la definición del torneo griego contra él.

De los ocho participantes, los únicos que saben lo que es ganar el Torneo de Maestros son Sinner, el campeón defensor; y Zverev, que celebró en 2018 y 2021.

Tabla de campeones del ATP Finals