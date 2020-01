Alexander Zverev y la alegría por su pasaje a las semifinales de Australia tras superar a Wawrinka Fuente: Reuters

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de enero de 2020 • 07:37

El alemán Alexander Zverev, N°7 del ranking mundial, se clasificó para su primera semifinal de un Grand Slam al derrotar este miércoles en el Australian Open al suizo Stan Wawrinka (15º) por 1-6, 6-3, 6-4, 6-2.

Zverev, que ganó tres títulos de Masters 1000 (Roma 2017, Canadá 2017 y Madrid 2018) y se impuso en el Masters de fin de temporada en Londres en 2018, no había superado nunca los cuartos de final en uno de los grandes torneos. No obstante, cree que el hecho de alcanzar por fin, a sus 22 años, las semifinales de un Grand Slam, no es todavía "el día más bonito de su vida".

¡Lo siento pero me gustan los títulos!", subrayó el jugador, que alcanzó el tercer puesto del ranking ATP en 2017, convirtiéndose en el jugador más joven en meterse entre los tres primeros del mundo desde Novak Djokovic en 2007.

Zverev es un tenista comprometido con la causa. Desde el mismo arranque del torneo se había juramentado donar 10.000 dólares por cada triunfo en el Abierto de Australia, a beneficio de las víctimas de los incendios forestales en Australia. Y, si salía campeón, dijo que iba a dar todo el premio.

En la entrevista post partido, John McEnroe le preguntó si estaba seguro de donar toda la recompensa por el título (4.120.000 dólares), y Zverev le dijo que sí, que estaba dispuesto a cumplir esa promesa.

Zverev es el primer alemán en llegar a las semifinales de un torneo de Grand Slam desde Tommy Haas en Wimbledon 2009

"Podría comprarme dos coches con ese dinero, pero hay gente que lo necesita para tener casas o reconstruirlas", aseguró, en medio de la ovación del público australiano, agradecido por su gesto. También se refirió al encuentro entre Rafael Nadal y Dominic Thiem, que a continuación lucharían por alcanzar las semifinales. "Lo veré con una Coca Cola y espero que jueguen seis horas. Eso es exactamente lo que me gustaría".

Hace tres semanas, en la Copa ATP, se peleó con el padre, rompió raquetas y perdió sus tres partidos. Luego del triunfo habló de su relación con su progenitor. "Es el típico entrenador que no le gusta mucho su jugador. Aunque todo el mundo me dice que debo buscar un técnico, la realidad es que si estoy aquí es gracias a él".