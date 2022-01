Australian Open: Horacio Zeballos ya está en las semifinales del dobles y consiguió otro logro histórico

A los 36 años, Horacio Zeballos acumula marcas nuevas en la historia del dobles del tenis argentino. El zurdo marplatense, junto al español Marcel Granollers, avanzaron a las semifinales del Australian Open al derrotar al eslovaco Filip Polasek y al australiano John Peers, quintos favoritos, por 7-6 (7-5) y 6-4. Así, Zeballos es el primer jugador de nuestro país en alcanzar las semifinales en los cuatro torneos de Grand Slam: lo hizo también en Roland Garros (2013), Wimbledon (Finalista en 2021) y en el US Open (finalista en 2019).

“Es algo que me estaba diciendo mi papá [también se llama Horacio] apenas terminó el partido. No es algo que me había puesto a pensar. Me encanta, es una alegría para buscar más objetivos. Siempre fui muy sincero en decir que mi carrera en singles la exprimí al máximo, y ahora en el dobles, este tipo de logro me da motivación, y más ganas de seguir viniendo a estos torneos y hacerlo bien”, destacó Zeballos en la rueda de prensa posterior.

En busca de la final, Zeballos y Granollers afrontarán un duelo exigente ante la explosiva pareja australiana que integran Nick Kyrgios y Thanasi Kokkinakis, que en otro cruce de cuartos superaron al neozelandés Michael Venus y al alemán Tim Puetz por 7-5, 3-6 y 6-3, en un Kia Arena que se venía abajo alentando a la pareja aussie.

“A ellos les juega a favor el hecho de ser locales, ha conseguido grandes resultados y quieren hacerlo bien. Ambos tienen un saque bestial, será difícil devolverles, pero nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro juego, no engancharnos con el público ni con el show que ellos puedan hacer”, comentó Zeballos sobre lo que se viene.

Al mismo tiempo, el marplatense le dijo a este diario: “Es bueno también haya más nombres como ellos dando vueltas en el cuadro de dobles. Nosotros vemos que ahora lo juegan más singlistas, un poco porque les ayuda para la confianza y el ritmo, también los premios han subido, y eso hace que haya más parejas fuera de los doblistas habituales”.

Para la pareja argentino-española, este Australian Open es el primer torneo del año. “Vinimos una semana antes para prepararnos, y cada set que jugamos lo tomamos como si fuera un partido en serio para sentir los nervios de la competencia. A esta altura, ambos valoramos descansar un poquito más. Con los años, elegimos focalizarnos en las semanas que jugamos y llegar más frescos de cabeza”, destacó el zurdo, que consideró que este año el Open tiene las canchas “muy rápidas”.

El torneo junior

Zeballos no es el único argentino aún en acción en Melbourme. En el singles junior de varones, el correntino Lautaro Midón dio otro paso adelante al superar al belga Alessio Basile por 6-2 y 6-1. En la próxima etapa, se enfrentará con el máximo favorito, el estadounidense Bruno Kuzuhara. “Fácil no fue más allá del resultado. Jugué en buen nivel, en un día con mucho más calor, y tuve más garra en los momentos importantes. Vengo con expectativas altas y a tratar de ganar todo lo que puedo, siento que mejoré mucho en los últimos seis meses”, destacó el correntino, que llegó a Australia como parte del equipo internacional de la Federación Internacional de Tenis (ITF).