Maria Sharapova cayó en primera rueda ante Donna Vekic Crédito: DPA

21 de enero de 2020 • 08:42

La rusa Maria Sharapova, ex número uno del ranking WTA, perdió por 6-3, 6-4 ante Donna Vekic en la cancha principal del Abierto de Australia e hilvanó tres eliminaciones consecutivas en la fase inicial de un Grand Slam. Sharapova -quien resultó suspendida por 15 meses tras dar positivo en una prueba antidopaje en este mismo torneo en 2016- no logró superar ningún set ante la croata, vigésima del mundo.

Luego del partido, la tenista de 32 años y número 145 del ranking manifestó sus dudas sobre su continuidad en el tenis, ya que no sabe si el año próximo retornará al torneo australiano: "Es muy difícil para mí decir qué ocurrirá en 12 meses", dijo Sharapova, quien se había coronado campeona en Melbourne Park en 2008.

La tenista logró colocarse en el cuadro principal del certamen al recibir una invitación especial de la organización, pero su desempeño no fue el esperado. Sharapova había tenido una lesión que le tomó todo el año pasado de recuperación. A esto se le suma la inactividad de poco más de un año, tras haber alcanzado los cuartos de final en del Abierto de Australia en 2016.

"El año pasado creo que jugué apenas siete u ocho torneos, entonces no pienso que una pueda mirar la clasificación y sacar conclusiones. Simplemente porque no he jugado bastante y estuve lesionada la mayor parte del año", comentó la cinco veces ganadora de majors.

Desde su retorno tras 15 meses de suspensión, su mejor actuación en un Grand Slam fue en el Abierto de Francia en 2018 cuando alcanzó los cuartos de final. Sin embargo, el año pasado quedó eliminada en la cuarta rueda del certamen australiano ante la local Ashleigh Barty: "Podría hablar de mis problemas y de las cosas por las que he pasado con el hombro, pero no es propio de mi carácter hacer eso", analizó.

Konta, a casa

Johanna Konta, semifinalista del Abierto de Australia en 2016, se despidió también en el debut, al caer por 6-4, 6-2 frente a la tunecina Ons Jabeur. Fue apenas el segundo encuentro de la británica desde que fue derrotada en los cuartos de final del US Open del año pasado por una tendinitis en la rodilla derecha.

La 12da preclasificada parecía moverse sin problemas antes del partido, pero fue dominada por su rival de 25 años que la había derrotado en el último encuentro entre ambas que fue el año pasado en Eastbourne.

Por su parte, Karolina Pliskova derrotó 6-1, 7-5 a Kristina Mladenovic, y la sexta Belinda Bencic avanzó al superar 6-3, 7-5 a Anna Karolina Schmiedlova.