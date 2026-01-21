Australian Open: Oleksandra Oliynykova, la tenista que se tatúa con fines comerciales y cumplió el sueño de su padre soldado

El Australian Open sigue ofreciendo historias muy llamativas que trascienden el tenis. La ucraniana Oleksandra Oliynykova fue eliminada este martes en primera rueda ante la vigente campeona, Madison Keys, pero la jugadora deja Melbourne con la tranquilidad de haber cumplido el sueño de su padre, soldado en la resistencia ante Rusia: su participación termina siendo más importante que el resultado. La oriunda de Kiev, que se convirtió en una protagonista del primer torneo grande del año, es fanática de las criptomonedas, utiliza tatuajes con fines publicitarios y fue campeona en un torneo en la Argentina.

Número 92 del ranking WTA, Oliynykova puso en apuros a la estadounidense en el primer set, donde llegó a ir 6-4 arriba en el tie-break, antes de caer por 7-6 (8/6) y 6-1 en lo que describió como el partido más importante de su vida en su primera participación en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

La jugadora de 25 años llama la atención no solo por su juego muy poco convencional –especialmente su técnica de saque y sus golpes de derecha con efecto–, sino también por su marcado estilo, con varios tatuajes, algunos temporales, visibles en el rostro, como este martes contra Keys. Incluso, la tenista ya sorprendió al mundo en 2021 ofreciendo en el mercado de NFT uno de sus brazos (del codo hasta el hombro) para realizarse cualquier tipo de tatuaje con fines publicitarios.

Oliynykova lució este martes una remera blanca en la rueda de prensa posterior al partido, haciendo referencia a la difícil situación de su país natal. “Necesito su ayuda para proteger a los niños y a las mujeres ucranianas. Pero no puedo hablar de ello aquí”, se leía en la camiseta.

Las hermosas palabras de Oliynykova a su padre ❤️



El padre de Oliynykova, que actualmente sirve en el ejército ucraniano para combatir la invasión rusa, solía acompañarla a los torneos. En la conferencia de prensa también se refirió a esto: “Él es soldado. Me da mucho orgullo. Antes me acompañaba a competir y ahora estoy sola. Sé que su sueño era verme en esta cancha y recién me escribió que lo pude hacer realidad”.

“Es mi mayor apoyo desde la infancia, en todos los ámbitos”, subrayó sobre quien además es su mánager. “Sé que era su sueño verme en esta cancha”, declaró Oliynykova, que intercambió mensajes con su padre antes del partido.

“Haré todo para que esté aún más orgulloso de mí. He cumplido su sueño”, continuó. Su padre sirve en “una de las unidades de drones más avanzadas de las fuerzas de defensa ucranianas”, como explica la página web que ella misma creó para apoyar económicamente a esta brigada.

Algunos de los tatuajes Oleksandra Oliynykova con sus tatuajtes temporales en su rostro, que son utilizados para fines comerciales

Nacida en Kiev, en sus inicios representó a Croacia, donde sus padres eran refugiados políticos, pero desde 2022 compite por Ucrania, país al que regresó a vivir con su familia pese al peligro. Antes de su llegada a Australia, “hubo una explosión justo al lado de mi casa y un dron impactó la vivienda de enfrente”, indicó. “Mi apartamento literalmente tembló por la explosión”, explicó.

Su paso por la Argentina

En noviembre de 2025, Oleksandra Oliynykova se consagró campeona del WTA 125 que se jugó en Tucumán y allí dejó una marca por su gran gesto. Entre los cambios de lado sacaba de su mochila pequeños juguetes para regalarle a los chicos en las tribunas. Además, en un video contó la historia con su padre, quien la acompañaba a todos los viajes, pero por su presente en el ejército ucraniano, no pudo estar más.

“Empecé cuando tenía 5 años. Era una chica muy activa y probablemente necesitaba hacer algún deporte porque tenía mucha energía. Si no, sería demasiado duro para mis padres. Me enamoré del tenis y era buena de chica. Ganaba algunos torneos infantiles y les decía a todos que sería jugadora profesional. Era una loca por el tenis. Viajaba con mi padre, pero se ofreció como voluntario para ir al ejército a defender Ucrania. Así que sí, él no puede viajar conmigo... Sería mejor viajar con alguien”.

“Al principio fue difícil. Aún ahora no es fácil, pero creo que estoy más acostumbrada porque ya tengo experiencia viajando sola. Por suerte, tengo una comunicación con él. Normalmente, solo podemos escribirnos pero a veces incluso puedo llamarlo”.

“Mi sueño como jugadora de tenis probablemente es mostrar muy buenos resultados en los mejores torneos de tenis de polvo de ladrillo como llegar a la segunda semana en Roland Garros porque me gusta jugar en polvo de ladrillo. Es donde puedo mostrar mi mejor tenis”.