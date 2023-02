Cameron Norrie, el hombre de los pulmones gigantes, seguidor de los Pumas y que ama a la Argentina: “Estoy listo para ganar un Grand Slam”

escuchar

Nació en Sudáfrica, creció en Nueva Zelanda, estudió en los Estados Unidos, y representa a Gran Bretaña, la tierra de sus padres, y para completar ese estilo cosmopolita, tiene un entrenador y un fisioterapeuta argentinos que lo han ayudado a tocar el 8° puesto del ranking. Cameron Norrie es hoy el número 12 del mundo, y aunque jugará por primera vez en el cuadro principal del Argentina Open, no es un extraño en Buenos Aires. “Me encanta la carne argentina, el ojo de bife es muy bueno. Lo que más me gusta de la gente es la pasión, el entusiasmo por los deportes. El fútbol, es algo que realmente aprecio, Buenos Aires es un lugar especial y podés sentir la energía de la gente”, relata sobre lo que siente. ¿Toma mate? Sí, por supuesto.

A los 27 años, este zurdo con revés de dos manos, entrenado por Facundo Lugones, a quien conoció en la Universidad Cristiana de Texas, y con Julián Romero como encargado de cuidar su físico, tiene cuatro títulos ATP; el más importante, el Masters 1000 de Indian Wells 2021, además de otras ocho finales. Ostenta victorias sobre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz, entre otros, aunque se hizo más reconocido cuando alcanzó las semifinales de Wimbledon el año pasado, etapa en la que cayó en buena batalla ante Novak Djokovic.

Cameron Norrie junto a su cuerpo técnico argentino, Julián Romero y Facundo Lugones Instagram

Norrie puede rendir bien en cualquier superficie, pero las ganas de mejorar su tenis en polvo de ladrillo lo trajeron a Sudamérica. Lugones le cuenta a LA NACION: “Cuando salió que la Copa Davis se jugaba en Colombia [recientemente, después del Australian Open], me dijo: ‘Che, tengo ganas de ir a jugar esa gira’. Cameron sintió el año pasado que la gira europea de polvo terminó jugando bien, pero que había tardado dos o tres semanas en sentirse cómodo. Entonces me dijo: ‘Prefiero ir a Sudamérica y, ya que voy a ir a Colombia, jugar las dos o tres siguientes, para cuando empiece la gira en Montecarlo ya sentirme más cómodo’”.

Norrie es un portento físico. Cuando era joven, luego de una serie de exámenes, un médico, sorprendido por el gran tamaño de sus pulmones, le preguntó: “¿Practicás buceo en aguas profundas?”. “No tenía idea de eso, porque pensé que era algo normal. Cuando me lo dijo, me dio más confianza en mi habilidad para correr y para mi físico. Es crucial para mi juego. Me gusta jugar partidos largos y hacerlo lo más físico posible, y cuanto más largo sea el peloteo, mejor”, contó luego el tenista británico.

Cameron Norrie, con Lugones, Romero y la camiseta autografiada que le regalaron los Pumas por su tatuaje Instagram

También es conocida su afición por el rugby, deporte que abrazó durante sus días en Nueva Zelanda, por lo que alienta a los All Blacks. Pero también, con la influencia de su cuerpo técnico argentino, se interesó en los Pumas. Tanto, que en las costillas derechas luce el tatuaje del yaguareté que distingue al seleccionado argentino. “Crecí en Nueva Zelanda. me encanta el rugby, y también tengo mucho respeto por los Pumas. Era la primera vez que jugaba en Wimbledon y quería hacerme un tatuaje que fuera algo significativo. También era mi primer tatuaje, y quería que estuvieran también allí mi amor por el rugby, algo dedicado a mi coach argentino; se dio esa combinación y me lo hice. Después Julián se contactó con gente de los Pumas; ojalá pueda ir a verlos y conocerlos en algún momento. Creo que mucha gente se sorprende cuando ve mi tatuaje, ja. Creo que es algo muy especial, es un buen primer tatuaje”.

El tatuaje del yaguareté de los Pumas en la costilla derecha de Cameron Norrie; detrás, el entrenador Lugones Instagram

Hace cuatro años, Norrie tuvo un bautismo tenístico en Argentina poco propicio. Perdió en la primera rueda en Córdoba y en la segunda ronda de la qualy del Argentina Open. De esos primeros tiempos en Argentina, le cuenta a LA NACION: “Recuerdo que entonces tenía muy poca experiencia. Antes de jugar aquí hice una pretemporada en diciembre y fue algo muy duro, muy difícil. Había varios jugadores con los que podía entrenarme como Del Potro, Schwartzman… un montón. Mi equipo me mató con lo duro de los entrenamientos, y luego los resultados estuvieron bien, pero en polvo de ladrillo todavía estoy crudo, siento que todavía tengo mucho que aprender. Recuerdo un montón de cosas buenas de la ciudad, de la gente, estoy feliz de volver”.

Si bien sabe que no llega como gran favorito, más allá de su condición de 2º preclasificado, el número 12 del mundo expresa: “Creo que no he cambiado mucho en mis aspiraciones. Tuve buenos partidos en esta superficie. Aún tengo mucho por mejorar, pero tengo más claro cómo jugar para ganar en cada superficie. Estoy ansioso por empezar, pero sé lo difícil que pueden ser los rivales aquí, las condiciones. Usualmente yo tardo un poco para sentirme cómodo en clay, así que debo ser paciente conmigo. Todavía me siento hambriento, tengo mucho por ganar, pero quiero concentrarme partido a partido. En términos de juego hay aquí un nivel muy alto, hay especialistas que juegan realmente muy bien, así que voy a tener que jugar muy bien para tener mis chances. Quiero entrar a la cancha y darlo todo sin nada de qué arrepentirme”.

Hace poco más de un año, a fines de 2021, Lugones fue distinguido con el premio a mejor entrenador de la temporada, un reconocimiento en el que superó, entre otros, a Gilles Cervara (entrenador del ruso Daniil Medvedev), Juan Carlos Ferrero (del español Carlos Alcaraz) y Christian Ruud (coach de su hijo, el noruego Casper Ruud). ¿Cuál es el secreto de esta sociedad exitosa? “Facu es un gran coach, una gran persona, le encanta el tenis un montón. Hay muchas cosas que él ve que tengo que mejorar, incluso ve más de lo que yo veo. Está bastante bien tenerlo semana tras semana, siento que está ahí cuidándome, empujándome, buscando lo mejor, me desafía y tenemos un gran equipo que nos rodea”, señala Norrie.

Norrie, en Buenos Aires, en su encuentro con la prensa argentina Prensa Argentina Open

Amante del fútbol, es fanático de Newcastle, de la Premier League. ¿Y en la Argentina? “A Boca lo vi una sola vez, pero el estadio [La Bombonera] me gustó”. Cuenta que siguió el Mundial. “Fui a Qatar, vi casi todos los partidos. Apoyaba a Argentina y a Gran Bretaña, por supuesto. Estuve en la semifinal, en el estadio, y fui con la hinchada argentina. Fue increíble, había una atmósfera increíble, los cánticos, la gente, todo hermoso y ganaron 3-0 [a Croacia], un gran resultado. No pude ir a la final, pero Facu y Julián sí estuvieron. No estuve allí para acompañarlos, pero estaban felices, seguro que se emocionaron. Les dije: “si ganan, no pueden decir todo el tiempo que son los mejores”. Pero se comportaron muy bien. Me puso contento que hayan ganado, Messi se lo merecía”.

De sus encuentros en el máximo nivel, evalúa la experiencia de jugar contra Novak Djokovic en la antesala de la final de Wimbledon: “Fue fantástico. Uno se prepara para esa clase de partidos, es la razón por la que uno juega al tenis, jugar una gran instancia en un Grand Slam, enfrentarse a quien se podría decir que es uno de los mejores de la historia. Fue increíble estar ahí. Pude ganarle el primer set, sentía que estaba al nivel, pero también que tenía que mantenerlo por mucho más tiempo, y no pude. Aprendí un montón de ese partido”.

-Cameron, ¿quién es más difícil: Rafa en polvo de ladrillo o Novak en césped?

-Rafa en polvo de ladrillo, absolutamente. La vez que jugué contra él sentí que lo hice bien, pero perdí 6-3 6-3 6-3 en el French Open. Me costó enfrentarme a Nadal, me parece que fue más difícil que lo que luego sucedió en Wimbledon (con Djokovic).

Un saludo entre Nadal y Norrie, que venció por primera vez a Rafa en la United Cup de este año; para el británico, jugar contra el zurdo en polvo de ladrillo es el reto más complejo

Para Norrie, en el horizonte asoman grandes cosas. “Estoy listo para ganar un Grand Slam. Mi juego y mi físico están preparados, y creo que mi cabeza también, pero todo tiene que encajar en el momento. Aún tengo mucho por delante, pero puedo hacerlo, no veo por qué no. Es un poco difícil porque hay varios jugadores que están llegando, pero me gustaría hacerlo”. ¿Y el gran sueño? Aquí tampoco hay dudas, con una respuesta directa y contundente: “Quiero ser el número 1 del mundo”.