Sorpresa en el Masters 1000 de París: Cameron Norrie eliminó a Carlos Alcaraz, con el mejor punto del torneo

El número 1 del tenis, Carlos Alcaraz, fue eliminado este martes en su presentación en el Masters 1000 de París frente al británico Cameron Norrie, 31º, que se impuso por 4-6, 6-3, 6-4 en la segunda ronda. El español de 22 años se despidió del certamen francés bajo techo antes de lo esperado en sus tres últimas realizaciones –octavos en 2024 y segunda etapa en 2023– y nunca pasó de los cuartos de final (2022).

Tocado en el tobillo izquierdo, Alcaraz no jugaba desde fines de septiembre, tras su conquista del ATP 500 de Tokio.

Carlos Alcaraz, sin fuego en un certamen en el que nunca le ha ido bien; ahora puede ceder el liderazgo en el ranking. Matthieu Mirville - ZUMA Press Wire

A pesar de haberse apuntado el primer set, el campeón de este año de Roland Garros y del US Open encadenó numerosos errores no forzados, 54, antes de ceder al término de 2 horas y 22 minutos de partido.

Durante el primer parcial, Norrie tiró magia. Con el saque y luego de un intercambio de 12 golpes, desde un costado de la cancha y fuera de toda lógica, inventó un revés revés a una mano, en diagonal, que dejó a todos con la boca abierta. Incluido Alcaraz del otro lado del mostrador. El partido recién daba los primeros cuatro pasos.

A los 30 años, Norrie vive un buen presente; se dio el gusto de despachar al mejor del momento en el tenis. DIMITAR DILKOFF - AFP

Esta derrota abre la puerta a que Jannik Sinner arrebate al español el trono en el tenis mundial, siempre y cuando el italiano conquiste el M1000 de París. El italiano se presentará este miércoles, frente al belga Zizou Bergs.

¿Qué decía Sinner antes del golpazo de Alcaraz? “Para mí, el número 1 está casi imposible. No es algo en lo que piense ahora mismo. Será un objetivo para el año que viene, pero este año ya no está en mis manos. Viendo cómo ha ido el año, hemos conseguido grandes cosas. Ahora, solo quiero acabar el año de la mejor manera posible. Diciembre será un mes muy importante para mí, porque creo que puedo hacer grandes cambios y mucho trabajo. Prepararme para la próxima temporada será vital. Ya estoy feliz con lo que he conseguido este año. Veremos cómo puedo acabarlo".

Ahora, Cameron Norrie, de 30 años, se enfrentará en los octavos de final con el vencedor del partido entre los franceses Arthur Rinderknech (29º) y el monegasco Valentin Vacherot (40º), previsto para este miércoles por la mañana en la pista central de La Défense Arena.

El golpe impensado de Norrie frente a Alcaraz

Norrie se ha marcado uno de los puntos del torneo, si no el mejor.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯 pic.twitter.com/T7vhFMH2aU — José Morón (@jmgmoron) October 28, 2025

El británico afirmó que esa victoria fue probablemente “la número uno” en importancia en su carrera.

“Estoy muy decepcionado con mi nivel”, declaró Alcaraz, tras la derrota. “Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros, pero incluso en el primer set, que gané, sentí que podía hacer mucho más de lo que hice”, sostuvo.

A Paris SHOCKER 💥



The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

“Tengo que darle crédito a Cam... Ha jugado muy bien, un partido sólido, y creo que esa ha sido la clave”, apuntó el murciano, que ahora está en problemas.

Es que podría perder el número 1 del ranking este domingo. Su derrota ante Norrie en el ATP Rolex París Masters 2025 hace que pierda 90 puntos y, en caso de que Sinner salga campeón del evento parisino, se presentará en las ATP Finals de Turín en lo más alto de la clasificación mundial.

Alcaraz, lamento puro DIMITAR DILKOFF - AFP

Y algo más: la lucha en la Race ATP puede estrecharse mucho si el italiano gana el título, lo que le permitiría ubicarse a 1050 puntos del murciano, con los 1500 del torneo de maestros aún por jugarse. Eso obligaría al murciano a sumar 500 puntos en Turín para no depender de lo que haga Sinner.

Ahora, apunta al ATP Finals y la Copa Davis como grandes objetivos. “Voy a intentar prepararme de la mejor forma posible. Primero tengo Turín, luego la Copa Davis, son torneos verdaderamente importantes los que se avecinan. Ahora solo quiero volver a casa y analizar qué es lo que debo hacer. Por supuesto, voy a entrenar y prepararme, voy a intentar que algo así no vuelva a suceder”, advirtió, con lógica pura.