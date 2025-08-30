Novak Djokovic sigue adelante y hace levantar al público, con la magia de siempre
En Nueva York, el serbio se impuso sobre el británico Cameron Norrie en cuatro sets y avanza en el US Open
“Estoy más fuerte que nunca”. Con uno de sus servicios más afilados, el serbio Novak Djokovic venció la noche del viernes al británico Cameron Norrie y selló su regreso a los octavos de final del US Open.
Djokovic, número siete de la ATP, superó a Norrie (35°) por 6-4, 6-7 (4-7), 6-2 y 6-3 después de dos horas y 47 minutos.
El gigante balcánico, a los 38 años, es el jugador más veterano en llegar a los octavos del Grand Slam de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991.
Este viernes, frente a un oponente ocho años menor, sorteó diversos tipos de peligro gracias a un descomunal saque con el que logró 18 aces, igualando su récord en el torneo.
El serbio tuvo que ser atendido entre el primer y segundo set por aparentes problemas en la parte baja de la espalda y también se vio amenazado cuando Norrie se apropió del segundo parcial en el tiebreak.
Novak outlasts Norrie to get the break late in the first set! pic.twitter.com/A6nz955Ahx— US Open Tennis (@usopen) August 29, 2025
La reacción de Nole en el tercer set fue fulminante y se mostró superior físicamente a Norrie, al que derribó en sus siete duelos particulares.
Djokovic sigue avanzando hacia su ansiado título 25 de Grand Slam y ahora tendrá como rival al alemán Jan-Lennard Struff (144 de la ATP), al que vencio en sus siete choques previos.
Tennis player or stand-up comedian? 😂@DjokerNole always seems to make the New York City crowd laugh pic.twitter.com/Lph8RmQWwE— US Open Tennis (@usopen) May 22, 2021
Durante el partido (sobre todo, en el tramo final), hasta dio algunos pases de baile, apoyado por el público. Y fue atracción, además, porque la organización del torneo recordó algunas antiguas imitaciones, cuando era joven y era motivo de diversión por otros atributos. Cuando se disfrazaba de Rafael Nadal, su enemigo íntimo, fue su obra maestra artística.
“Me siento bien, más joven y más fuerte que nunca”, dijo un sonriente Djokovic tras su triunfo, con el que también alcanzó un récord de 192 partidos ganados en Grand Slams de pista dura, rompiendo el empate con Roger Federer.
El serbio volvió a dejar muestras de que está insatisfecho con su tenis pero sacó el trámite adelante apoyado en un descomunal saque.
El británico apretó un poco más al comenzar el tercer set con un break pero la reacción de ‘Nole’ fue fulminante, encadenando cuatro juegos seguidos.
Cuando las piernas pesaban fue Djokovic el que prevaleció físicamente ante Norrie, un jugador que llegó a ser top-10 de la ATP pero que ha tenido problemas para mantenerse en forma en los últimos años.
El serbio, en cambio, despejó algunas de las dudas sobre su estado físico que dejó en sus dos primeras rondas.
“Uno siempre desea ganar en sets corridos, sin ningún drama, pero obviamente eso no es posible. Es bueno que me pongan a prueba”, dijo Djokovic, quien renunció a jugar los pasados Masters 1000 de Canadá y Cincinnati para reservar energías.
“No había jugado un partido desde Wimbledon. Todavía estoy tratando de encontrar mi ritmo y mi forma en la cancha, pero hoy fue mi mejor partido”, recalcó. Sobre sus problemas de espalda, se limitó a decir que “todo está bien”. “Uno tiene sus altibajos pero no hay que revelar demasiado a los rivales, que están escuchando”, dijo con una sonrisa mirando a la cámara televisiva.
'As young and strong as ever' says @DjokerNole 💪 pic.twitter.com/2qE2CGNCdB— US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025
