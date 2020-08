Camila Giorgi deslumbró en la inauguración del Palermo Ladies Open: su historia

Camila Giorgi Crédito: Fuente: Instagram Palermo Ladies Open

La tenista italiana Camila Giorgi se llevó todas las miradas en la ceremonia de inauguración del Palermo Ladies Open, el torneo que marca el regreso del circuito WTA tras el parate por el coronavirus.

En medio de criticas y puntos de vistas encontrados acerca de la realización del torneo, las autoridades y algunas jugadores realizaron un "Tributo a los Héroes" en la previa del campeonato, para "rendir homenaje a los trabajadores de la salud que participan en la lucha contra el covid-19". La participación de Camila Giorgi en el acto fue la más conversada en las redes sociales.

Padres argentinos y una tragedia

Camila Giorgi tiene 28 años y es hija de argentinos. Sergio, su padre y entrenador, nació en La Plata, y es veterano de la Guerra de Malvinas. Cuando terminó el conflicto, regresó a su ciudad, pero por poco tiempo: recibió una beca para estudiar medicina en Roma, donde conoció a Claudia Fullone, madre de sus dos hijos y dos hijas.

Una de ellas, Antonela, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en camino a París, cuando se dirigía a rendir exámenes. La deportista se manifestó al respecto en una entrevista de 2012 con ESPN: "Fue muy duro. Va a seguir siendo igual, pero hay que superarlo".

Giorgi, 89° en el ranking mundial, tiene dos títulos WTA (Hertogenbosch 2015 y Linz 2018), y logró su mejor resultado en un Grand Slam en Wimbledon 2018, tras alcanzar los cuartos de final.

El regreso de la WTA: ¿otro paso en falso?

La tenista española Georgina García, que también participa del torneo de Italia, manifestó su preocupación por la falta de cuidados sanitarios que existen en la organización: "Aquí, cada uno hace lo que le da la gana. He visto a gente irse al súper, gente sin mascarilla entrando al hotel, jugadoras haciéndose fotos con fans, otras haciendo turismo por la ciudad, etc. La WTA te dice que tenés que estar en tu habitación, que debés comer en tu cuarto, que no debes salir del hotel, pero yo lo primero que vi es a la gente entrando y saliendo sin parar. Y nadie dice nada, la seguridad es cero, nadie nos controla".

En su debut en Palermo, este martes 4, Giorgi derrotó a la sueca Rebecca Peterson 7-5 y 6-4. Crédito: Instagram @camila_giorgi_official

Por su parte, la jugadora ucraniana Dayana Yastremska, quien este lunes debutó con un triunfo ante Sara Sorribes, dijo: "Es difícil describir mis sentimientos en pista. En primer lugar, estoy feliz porque llevaba mucho tiempo sin jugar. Al mismo tiempo, fue difícil rescatar todas las sensaciones después de tantos meses. Tanto física como psicológicamente es complicado. Aquí en Palermo, aparte de los partidos, el mejor momento del día es cuando estoy en la habitación del hotel, solo allí puedo estar sin mascarilla y respirar con normalidad".

El Palermo Ladies Open se realiza con la memoria todavía fresca por las imágenes del polémico Adria Tour, el torneo organizado por Novak Djokovic, y que arrojó una gran cantidad de casos positivos de covid-19.

El regreso del ATP Tour, de no mediar cancelaciones, sería en el ATP 1000 de Cincinatti, a disputarse a partir del 20 de agosto.

En las últimas horas, Rafael Nadal, número dos del mundo y campeón defensor, se bajó del US Open 2020.