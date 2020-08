Rafael Nadal informó a través de sus redes sociales que no estará presente en el US Open Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 4 de agosto de 2020 • 16:18

Con un mensaje a través de sus redes sociales, el español Rafael Nadal anunció que no participará del US Open debido a la pandemia del coronavirus. De esta manera, el tenista no defenderá el título que conquistó el año pasado en Flushing Meadows.

En su cuenta de Twitter, Rafa escribió los motivos por los que no formará parte del Grand Slam, que está programado para disputarse entre el 31 de agosto y el 13 de septiembre a puertas cerradas: "Tras pensarlo mucho he decidido no participar en el US Open de este año. La situación sanitaria sigue muy complicada en todo el mundo con casos de COVID-19 y rebrotes que parecen fuera de control. Sabemos que el calendario de este año tras 4 meses sin jugar es una barbaridad", encabezó.

Siguiendo con la misma línea, agregó: "Al día de hoy la situación es complicada para hacer torneos y todo mi respeto a la USTA, organizadores del US Open y a la ATP por los esfuerzos que están haciendo para que se juegue el torneo para los millones de fans que lo verán por TV o en las plataformas digitales". Para concluir, el número dos del ranking de la ATP escribió: "Esta es una decisión que no querría tomar pero en este caso sigo mi corazón para decidir que por ahora prefiero no viajar".

La baja de Nadal se suma a la del australiano Nick Kyrgios que la semana pasada informó motivos parecidos a las del tenista español. Entre las mujeres, la jugadora número uno del ranking, Ashleigh Barty, también informó que no jugará el US Open.

Uno de los datos más salientes es que el último Abierto de los Estados Unidos en el que no participaron Rafael Nadal y Roger Federer fue en el año 1999 y lo ganó Andre Agassi. En la final del último torneo que se hizo en Flushing Meadows, el español derrotó en la final al ruso Daniil Medvédev por 7-5; 6-3; 5-7; 2-6 y 6-4.

Vale destacar que el pasado 21 de junio, US Open sacó un comunicado expresando que el torneo se va a realizar con muchísimas medias y cuidados debido a la situación sanitaria por la que atraviesa el mundo: "La organización (del US Open) creará un espacio seguro y controlado, que ya ha sido aprobado por el estado neoyorquino y las autoridades de la ciudad", destacó el US Open en una de sus líneas, y amplió: "Sostenemos nuestras decisiones respecto de la organización de estos torneos en tres principios rectores, que incluyen la seguridad y la salud de todos los involucrados, si organizar estos eventos es lo mejor para el tenis, y si esta decisión es viable en lo económico".

Sin embargo, hay problemas externos al US Open que no ha sido resueltos, en especial las restricciones de viajes internacionales -sobre todo de Europa a Estados Unidos, con un altísimo porcentaje de figuras provenientes del Viejo Continente- y los índices de propagación del coronavirus, con una preocupante situación sanitaria en los Estados Unidos, el país más afectado en el mundo por la pandemia, con más de 140.000 muertos y más de 3,8 millones de casos declarados.