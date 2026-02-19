Caminos separados para los hermanos Cerúndolo en el Río Open: Juanma superó un límite y Francisco se retiró agotado

RÍO DE JANEIRO.- El reloj marcaba las 20.35 en la ciudad. En un extremo del complejo que cobija el ATP 500 carioca, junto a un largo pasillo ilustrado con fotos de los tenistas que actúan esta temporada, Francisco y Juan Manuel, los Cerúndolo, se encontraron. Por la mañana, antes de llegar al club, seguramente habrán anhelado cruzarse a última hora allí mismo para celebrar la clasificación para los cuartos de final, registro que ya habían cumplido una vez, en Córdoba, hace tres años. Sin embargo, esta vez, sólo el menor de los hermanos ganó; el mayor, flamante campeón en Buenos Aires, sufrió un contratiempo y, cuando muchos soñaban con unas semifinales ante João Fonseca, no sucederán.

Los hermanos Cerúndolo se encontraron en los pasillos del Río Open luego de la victoria de Juan Manuel y el retiro de Francisco

“Después de haber jugado hasta el último día la semana pasada, no me esperaba que me pusieran ayer y hoy de nuevo. Se agotó un poco el tanque, tuve una sobrecarga en la cintura derecha. Un dolor que no traía, pero se me agravó un poco en el primer set y ya después me imposibilitaba rotar y correr para el otro lado”, lamentó Francisco, que era el primer preclasificado del Río Open.

El porteño, 19° del ranking, se retiró contra Thiago Tirante cuando perdía por 6-2 y 3-1, en 1h13m. El platense, uno de los cinco jugadores que a principios de mes viajaron a la Copa Davis en Corea del Sur, es por primera vez uno de los mejores ocho jugadores de un ATP 500 (lo había logrado en el 250 de Bastad 2024) y llegará a su posición más destacada en el ranking (por ahora, 75; +17). Su próximo rival será el chileno Alejandro Tabilo, que eliminó a Francesco Passaro (Italia) por 4-6, 7-6 (7-0) y 6-2.

Thiago Tirante avanzó a los cuartos de final del ATP de Río

“No es que era imposible que pasara algo así. Sumé muchos partidos, mucho desgaste”, masculló Francisco, que acumulaba una racha de nueve éxitos consecutivos contra jugadores ubicados afuera del top 50 (la última derrota había sido ante el N° 52 Learner Tien en Pekín, en septiembre). Y siguió lamentándose: “Venía jugando un tenis muy bueno, no tenía ganas de que me pasara esto. Todos están muy entrenados y si estás bajo, a este nivel, podés perder con cualquiera. Thiago, además, hizo impecable lo suyo. No es crónico lo que sufrí, pero es algo que tengo en el cuerpo, a veces me pasa y a veces no”.

El deseo de Tirante para Cerúndolo

'Get well soon, Fran' 🫶



All class from Thiago Tirante 👏 pic.twitter.com/OaYSiFjUVp — Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026

Cerúndolo, entrenado por el tandilense Nicolás Pastor, no ocultó su malestar con la organización del torneo por no haber recibido mayor indulgencia en la programación teniendo en cuenta que había competido el domingo en Buenos Aires y lo volvió a hacer el martes (venció a Mariano Navone). La misma queja manifestó Luciano Darderi, finalista en el Argentina Open, segundo preclasificado en Río de Janeiro y eliminado el martes, frente a Juanma Cerúndolo.

Tras manifestarse ante un puñado de periodistas argentinos y brasileños en la zona mixta del Jockey Club Brasileiro, Francisco volvió al vestuario y, en el camino, se produjo el encuentro con su hermano, que ya estaba bañado (después de vencer al alemán Yannick Hanfmann por 6-4, 6-7 [1-7] y 6-4, en 2h49m) y con el raquetero colgado de un hombro. Intercambiaron algunas palabras y se despidieron, cada uno con un destino distinto.

Francisco Cerúndolo se lamentó: "Se agotó un poco el tanque, tuve una sobrecarga en la cintura derecha" JoaoPires

El menor de los Cerúndolo vive una semana radiante. Es verdad que los nervios estuvieron cerca de traicionarlo ante Hanfmann: de hecho, el zurdo de 24 años estuvo set arriba y 5-2 en el segundo parcial, sin embargo, lo ganó en el tercero.

“¿Qué pasó? Los nervios. Ya sabemos cómo es este deporte, me ganaron los nervios, él estaba jugando muy agresivo y pasaba todo por él. Me tiró todas bombas. Yo estaba muy enojado porque sentí que los puntos pasaban sólo por él, pero pude ganarlo”, reconoció Juan Manuel, que alcanzó los cuartos de final de un ATP por quinta vez, pero la primera en uno de jerarquía 500.

El alemán Yannick Hanfmann, frustrado, en el partido ante Juan Manuel Cerúndolo, en el Río Open FOTOJUMP

“En un momento decía: ‘¿Adónde le saco?’. Porque adonde le sacaba venía un misil y me puse cada vez más nervioso al punto que empecé a sacar cada vez más despacio, a errar y termina pasando lo que uno no quiere: darle lugar a que devuelva una bomba. Te ponés presión y es como que dejás de pensar en vos y eso es lo que pasó por mi cabeza hoy”, apuntó Cerúndolo, que, a diferencia de Francisco, que es más sanguíneo, suele ser frío y calculador. El resultado le permite figurar en el N° 68 del ranking en vivo; su mejor marca personal fue 71°, en septiembre del año pasado.

Para vehemencia estuvo su entrenador, Sebastián Prieto, que vivió el partido con euforia y, por momentos, al borde de un ataque de nervios. “Le sale natural, le gusta estar prendido y transmite energía. Cada uno tendrá sus costumbres, habrá jugadores a los que no les gusta el estilo; yo me siento cómodo, aunque a veces tengamos discusiones”, agregó Juanma. Este viernes, su próximo rival será el checo Vit Kopriva (87°, 28 años), que eliminó a Román Burruchaga (6-3 y 6-1) y la semana pasada en Buenos Aires llegó a los cuartos de final (en los 8vos de final derrotó al italiano Matteo Berrettini). Se enfrentaron dos veces, en 2020 (en el M25 de Pardubice, sobre carpeta y bajo techo) y en 2024 (en el Challenger de Lima, sobre polvo de ladrillo, la misma superficie de Río).

Juan Manuel Cerúndolo sigue pisando fuerte en el Río Open, sobre polvo de ladrillo, la superficie en la que mejor se siente FOTOJUMP

Francisco vuelve a Buenos Aires para recuperarse de los dolores de cintura y reaparecer en el tour la semana próxima en Chile. En Río de Janeiro, la tierra que sigue viviendo las últimas horas del carnaval, el apellido Cerúndolo está bien representado por Juan Manuel, que va por más, con paciencia y decisión.

Fonseca y Melo eliminaron a Molteni y Gónzalez

Fonseca, el prodigio brasileño, no sólo compite en el cuadro de singles (este jueves, no antes de las 19, en el court central, se medirá con el peruano Ignacio Buse por los 8vos de final). También lo hace en dobles, donde recibió una invitación para competir junto con Marcelo Melo (42 años, 59° de la especialidad). En el court central Guga Kuerten, los brasileños lograron una valiosa victoria, ante los segundos preclasificados, los argentinos Andrés Molteni y Máximo González, por 6-4 y 6-0.

Joao Fonseca, que graba un video con el celular, es la gran atracción del torneo: juega en singles y en dobles, con Marcelo Melo FOTOJUMP

Este jueves, asimismo, por los octavos de final, a las 16.30, el platense Tomás Etcheverry se medirá con Vilius Gaubas, de Lituania, de 21 años, 126° del ranking.