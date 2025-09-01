Carlos Alcaraz, en los cuartos de final del US Open con otra actuación mágica

Con mucha efectividad, un arsenal de tiros ganadores y algunos toques deliciosos, Carlos Alcaraz celebró el domingo otra inapelable victoria para acceder a los cuartos de final del US Open. En una calurosa tarde neoyorquina, el número 2 del mundo se arremangó durante más de dos horas para derribar al potente sacador francés Arthur Rinderknech por 7-6 (7-3), 6-3 y 6-4.

Rinderknech, 82° de la ATP, le plantó una meritoria batalla al prodigio español en su debut en unos octavos de Grand Slam a los 30 años. Alcaraz no logró romperle el servicio en el primer set, que se adjudicó en el tie-break, y después le bastó con un break en cada parcial para solventar el trámite.

Fue una jornada de tenis más pragmático que brillante para Alcaraz, que aún así obsequió al público con varios trucos de magia como un asombroso golpe por detrás de la espalda, en el 2-1 del primer set, que tomó por sorpresa a Rinderknech en la red.

No fue el único toque excepcional de la jornada: cuando promediaba el segundo set, respondió a un saque de Rinderknech y dejó la pelota corta en campo del francés, que intentó sorprender con un drop-shot. Pero Alcaraz salió corriendo desde el fondo y llegó con lo justo para contestar con un “no-look” passing; mientras miraba hacia el revés del galo, su golpe salió por la derecha.

Haciendo la de Laudrup o Ronaldinho, golpeando sin mirar.



Lo de Alcaraz es de locos. pic.twitter.com/4wnqdUAlkK — José Morón (@jmgmoron) August 31, 2025

Gran aficionado al golf, Alcaraz volvió a festejar la victoria imitando un golpe de swing con la raqueta. “En el campo de golf no se ve tan bien como aquí“, dijo entre risas sobre su ejecución con la raqueta. “Sigo practicando, pero lleva tiempo”, reconoció. El ex número 1 mundial, que empieza a estar más cerca de reconquistar el trono, estrenó esa celebración en su debut del lunes, frente a la mirada del astro del golf Rory McIlroy, y desde entonces ha firmado una primera semana inmejorable.

Ganador de cinco títulos de Grand Slam, este es el primer torneo grande en el que llega a los cuartos de final sin ceder un solo set. “Es mi mejor momento mentalmente hasta ahora”, reflexionó luego Alcaraz, que también por primera vez ha pisado los cuartos de los cuatro Grand Slams de una temporada. “Mucha gente dice que no soy tan consistente como debería, pero esas estadísticas son realmente muy buenas”, subrayó.

Podría ser un paso de baile, pero así luce Carlos Alcaraz después de ejecutar su saque CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Alcaraz aterrizó en Nueva York con el título del Masters 1000 de Cincinnati bajo el brazo y una racha de siete torneos seguidos en los que llegó a la final, que ahora quiere coronar con un doble premio en el US Open. Además de su segundo trofeo en Nueva York, el nacido en El Palmar puede también arrebatarle el liderato de la ATP a su gran rival, Jannik Sinner. El italiano, que jugará los octavos el lunes frente al kazajo Alexander Bublik, está obligado a tener un mejor resultado que Alcaraz en el US Open para mantener el número uno mundial.

Por ahora el español, con 22 años y tres meses, puede presumir de ser el tenista más joven en sumar 13 presencias en cuartos de final de Grand Slam. Su siguiente rival será el checo Jiri Lehecka, 21° de la ATP, que derrotó al veterano jugador francés Adrian Mannarino por 7-6 (7-4), 6-4, 2-6 y 6-2.

En la sesión nocturna, Novak Djokovic superó con facilidad el examen ante el alemán Jan-Lennard Struff, al que doblegó por 6-3, 6-3 y 6-2, en menos de dos horas de acción. El serbio, de 38 años, es el tenista de mayor edad en los cuartos de Nueva York desde el estadounidense Jimmy Connors en 1991. El ex número 1 se medirá en los cuartos con Taylor Fritz, última esperanza local para lograr un título masculino que se les resiste desde hace 22 años. El californiano, vigente subcampeón, selló un solvente triunfo ante el checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3.

Novak Djokovic y su ya clásica celebración del violín, luego de vencer al alemán Jan-Lennard Struff CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

En el cuadro femenino, la checa Barbora Krejcikova avanzó a los cuartos con una milagrosa remontada ante la local Taylor Townsend, en la que sobrevivió a ocho pelotas de partido. Krejcikova, doble campeona de Grand Slam, se impuso por 1-6, 7-6 (15-13) y 6-3 a Townsend, una de las grandes protagonistas de la primera semana del torneo.

Número uno mundial en dobles y 139 en individuales, Townsend firmó su mejor actuación en un Grand Slam. La tenista afroamericana se cobró víctimas inesperadas como la rusa Mirra Andreeva, quinta favorita, jugando bajo los focos por su agria discusión del miércoles con Jelena Ostapenko, quien le pidió disculpas por haberla acusado de falta de “clase y educación”. Krejcikova, recuperada de una lesión de espalda que amenazó su carrera, enfrentará ahora a la vigente subcampeona, Jessica Pegula, que logró un cómodo triunfo ante la también estadounidense Ann Li por 6-1 y 6-2.

Por la noche, la bielorrusa Aryna Sabalenka dio otro paso en la defensa del título al superar por 6-1 y 6-4 a la española Cristina Bucsa, que alcanzó por primera vez los octavos en su decimosexto torneo de Grand Slam. Su rival en la ronda de las ocho mejores será la checa Marketa Vondrousova, que se impuso a la kazaja Elena Rybakina por 6-4, 5-7 y 6-2, en un duelo de antiguas campeonas de Wimbledon.