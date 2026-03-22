Carlos Alcaraz, fuera del Masters 1000 de Miami: la inesperada derrota del número 1 del mundo

En lo que fue apenas su segunda derrota de este año, el español Carlos Alcaraz, el número 1 del mundo, cayó este domingo en la tercera ronda del Masters 1000 de Miami a manos del estadounidense Sebastian Korda, número 36 del ranking ATP. El líder del ranking mundial se vio superado por una extraordinaria actuación de Korda, que se impuso por 6-3, 5-7 y 6-4 en dos horas y 18 minutos de juego.

Tras comenzar el año con un pleno de 16 victorias, Alcaraz ha sufrido en la última semana una derrota en las semifinales de Indian Wells, y otra este domingo en Miami, donde el año pasado ya se había estrellado en el debut. Korda es precisamente el verdugo de Alcaraz con menor ranking ATP desde que el belga David Goffin venció al nacido en El Palmar en la segunda ronda de Miami 2025, cuando era el 55º de la clasificación del tour.

La alegría de Sebastian Korda tras conseguir el mejor triunfo de su carrera (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) RICH STORRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Alcaraz había derrotado al hijo del extenista checo Petr Korda en cuatro de sus cinco duelos precedentes, pero este domingo se vio una versión muy apagada del murciano. Hermano de la estrella del golf Nelly Korda, Sebastian aprovechó la oportunidad a la perfección para lograr la mayor victoria de su carrera. En un primer set impecable, firmó cinco aces con una efectividad del 75% en el primer saque. En sólo 40 minutos, el primer capítulo ya estaba en el bolsillo del jugador nacido en Bradenton. En la segunda marcó también el tono al asestarle otro break temprano al número 1.

El español pareció reaccionar a tiempo, cuando estaba 3-6 y 4-5 con el saque de Korda, que falló en el momento de servir por el partido, y perdió su servicio en cero. Contra las cuerdas, Alcaraz se rebeló, logró el primer break del partido y encarriló el set con una ráfaga de siete puntos seguidos.

Pero Korda conservó la confianza y aprovechó otro de los errores de Alcaraz para romperle el servicio y esta vez sellar la victoria con su saque.

La frustración de Alcaraz

Luego de perder por 6-3 el primer set, el joven murciano no ocultó su desilusión y la disconformidad por su actuación cuando promediaba el tercer game del segundo parcial, un momento en el que había cedido el saque y también había fallado una oportunidad para quebrar e igualar el resultado. “Hoy no puedo más, me voy a casa”, le dijo entonces el español a su equipo de trabajo, con signos de cansancio o agotamiento.

El número 1 consiguió forzar un nuevo parcial, pero en el set decisivo tampoco encontró su nivel físico y tenístico habitual. Así, Korda, nacido en Bradenton, Florida, de 25 años y que venía de eliminar al argentino Camilo Ugo Carabelli (66°) en la ronda previa, se encaminó hacia lo que es la primera gran sorpresa del torneo. “Se siente genial”, expresó Korda, que llegó a estar en el Top 15 de la ATP, antes de ceder terreno durante varias temporadas marcadas por las lesiones. “Hubo un poco más de estrés del que me gustaría, pero estoy contento con cómo jugué y me mantuve en el partido”, señaló sobre su recuperación tras ceder el segundo set.

El resumen de la eliminación de Alcaraz

Miami sigue dando más penas que alegrías para Alcaraz, que en 2022 levantó allí su primer trofeo de la serie Masters 1000, cuando apenas tenía 18 años. Pero nunca regresó a la final desde aquel título, en un torneo también esquivo para otro español legendario como Rafael Nadal.

En esta temporada, Alcaraz aspiraba a quitarse la espina de su derrota en Indian Wells frente a Daniil Medvedev y retomar su espectacular racha ganadora, con triunfos en el Abierto de Australia y el ATP 500 de Doha. En su debut del viernes dio cuenta en sets corridos de la joya brasileña João Fonseca, pero el domingo se mostró extremadamente incómodo sobre la cancha rápida del Hard Rock Stadium.

Alcaraz tiene garantizado mantenerse en la cima de la ATP de cara a la temporada de arcilla, pero Jannik Sinner, con mucho por sumar porque no jugó este torneo el año pasado, puede aún recortarle mucho terreno en Miami. Con esta derrota, Carlitos ahora puede ver cómo el italiano, ganador en Indian Wells, está en condiciones acercarse en la clasificación mundial.