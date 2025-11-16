Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner, en vivo, en la final del ATP Finals de Turín

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se miden este domingo en la definición del ATP Finals de Turín, más conocido como el tradicional Torneo de Maestros. Están cara a cara el N° 1 y N° 2 del mundo, en el partido que cierra el calendario 2025 del circuito ATP. Se puede ver en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. Además está disponible en la plataforma Disney+ Premium.

El primero en acceder a la definición fue el local, el italiano Sinner, que ya no podrá cerrar la temporada como número 1, sitio que conservó casi todo el año (esa condición será para el murciano Alcaraz), pero igualmente tiene intacta la ilusión de conservar la corona que ganó el año pasado. Es su tercera definición en el Masters tras vencer al australiano Alex de Miñaur en la primera semifinal de este sábado por 7-5, 6-2, en una hora y 52 minutos.

Luego, Alcaraz, que entresemana se aseguró terminar el año en la cima del ranking, también se anotó en la final luego de imponerse ante el canadiense Félix Auger-Aliassime por 6-2 y 6-4. De esta manera, Alcaraz tratará de sumar su novena corona de la temporada en un torneo que históricamente le fue esquivo a los españoles (solo lo ganaron Manuel Orantes y Alex Corretja; fue la gran cuenta pendiente de Rafael Nadal), frente al rival que es amigo, clásico rival y al que aventaja por 10 a 5 en el historial. Esta será la sexta final entre ambos en la temporada: cinco fueron ganadas por el español.