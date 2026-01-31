Carlos Alcaraz vs. Novak Djokovic, la final del Australian Open 2026

La primera final de Grand Slam en 2026 quedará en la historia del tenis. El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se enfrentan por el título del Australian Open, donde el ganador tendrá la posibilidad de sentar un precedente en el deporte blanco. El partido se juega desde las 5.30 de este domingo (hora de Argentina) y es emitido por ESPN y Disney+.

Alcaraz apunta a convertirse en el jugador más joven en la Era Abierta en ganar los cuatro Grand Slams (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon y US Open). El tenista más joven en lograrlo fue Rafael Nadal, con 24 años y 102 días en el US Open 2010.El N° 1 del mundo podría arrebatarle ese récord, ya que lo ganaría con 22 años y 272 días.

A su vez, el tenista español cuenta con la oportunidad de convertirse en el noveno jugador masculino en ganar los cuatro Grand Slams. Cabe señalar que cuatro de ellos lo lograron hacer en la Era Abierta que comenzó en 1968 (Andre Agassi, Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic) y otros cuatro antes, en la época donde los profesionales eran marginados (Fred Perry, Don Budge, Rod Laver y Roy Emerson).

Alcaraz se vio afectado por fuertes calambres en su último encuentro que duró más de 5 horas Dar Yasin - AP

“Odio rendirme. Odio cómo me siento cuando lo hago. Cuando era más joven, hubo muchos partidos en los que me rendí o dejé de luchar, y con el tiempo maduré y aprendí a detestar esa sensación. Pensar ‘podría haber hecho más’ o ‘podría haber aguantado un poco más’ me mata por dentro. Cada esfuerzo extra, cada segundo más de sufrimiento y de lucha, siempre merece la pena”, remarcó el N° 1 del mundo de cara a la final.

Con 38 años y 255 días, Djokovic buscará ser el primer tenista en superar los 24 Grand Slams que logró Margaret Court para ubicarse como la única persona que ha ganado 25 majors en individuales. De esta forma, se alejaría aún más de los 23 títulos de Serena Williams y los 22 de Rafael Nadal y Steffi Graf. “Hay historia en juego para los dos”, dejó en claro el serbio en la previa del encuentro.

Con su gran victoria ante Jannik Sinner, Nole quebró la monotonía de finales entre el español y el italiano que se estaba viviendo en el circuito ATP. Las dos estrellas de la nueva generación se habían enfrentado en las finales de los últimos tres Grand Slams: Roland Garros, Wimbledon y US Open.

Antes del encuentro contra Alcaraz, Djokovic jugó 37 finales de Grand Slam: ganó 24 y perdió 13 Dita Alangkara� - AP�

“Una final de Grand Slam siempre tiene muchísimo en juego, pero no es diferente de cualquier otro gran partido que he disputado. Mi preparación es la que debe ser. El año pasado le gané aquí en un partido también muy duro. Veremos cómo de frescos llegamos los dos”, argumentó el serbio.

Asimismo, Djokovic señaló que la diferencia de edad podría tener un rol importante si el partido se alarga: “Alcaraz me saca 15 o 16 años. Biológicamente, creo que para él será un poco más fácil recuperarse. Pero tengo muchas ganas. Juego al tenis de manera competitiva principalmente para llegar a las finales de los Grand Slams. Aquí estoy, así que no puedo quejarme de nada”.

El historial lo lidera Djokovic por 5-4, aunque el último encuentro disputado en el US Open del año pasado (la semifinal) se lo llevó Alcaraz en sets corridos. Además, es la tercera ocasión en la que se enfrentan en una final de Grand Slam. En las dos veces anteriores, en las ediciones 2023 y 2024 de Wimbledon, el triunfo fue para el español.

Alcaraz y Djokovic compartiendo la premiación después de la victoria del español; en 2024 fue su último enfrentamiento en una final de Grand Slam Alberto Pezzali� - AP�

Sin embargo, el único antecedente entre ambos jugadores en el Australian Open favorece al serbio. En la última edición del primer Grand Slam, el N° 4 del mundo venció por 4-6, 6-4, 6-3 y 6-4 al español para alcanzar las semifinales (donde caería ante Sinner).