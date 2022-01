Caso Novak Djokovic: Australia anunció por cuánto tiempo canceló la visa, pero abrió una puerta para el futuro

El comunicado con que el ministro de Inmigración, Alex Hawke, anunció el viernes que Australia cancelaba la visa de Novak Djokovic incluyó unos breves argumentos de la decisión pero no cierto dato importante: por cuánto tiempo no podría ingresar al país el tenista serbio. Casi tres días pasaron hasta que trascendió ese plazo de veda.

“La prohibición se extiende por tres años”, señaló ahora la máxima autoridad de la nación, Scott Morrison. Pero no puso a Australia en una situación de rispidez máxima y permanente con Djokovic, sino que dejó abierta una puerta: “Hay una oportunidad de que vuelva en las circunstancias adecuadas, y será considerada cuando corresponda”, advirtió el primer ministro. Los tres años son el máximo legal posible para el caso.

En caso de que se cumpliere la veda de tres años, el hoy número 1 del ranking no podrá participar en el Abierto de Australia hasta 2025, cuando tendrá 37. El primer certamen de Grand Slam es dominado por el serbio, que lo conquistó nueve veces, incluidas las últimas tres. El campeón del torneo se llevará este año 4.400.000 dólares australianos, equivalentes a 3.170.000 estadounidenses. Si Djokovic no pudiere competir en Melbourne por tres temporadas, tendrá un lucro cesante potencial de hasta 9.510.000 dólares de Estados Unidos.

Novak Djokovic camina por el aeropuerto de Melbourne para abandonar Australia, deportado. MELL CHUN - AFP

“Voy a tomarme un tiempo para descansar y recuperarme. Estoy extremadamente decepcionado por el fallo por la cancelación de mi visa, que no me permitirá participar en el Abierto de Australia. Me siento incómodo frente al hecho de que el enfoque se hizo en mí”, lamentó Nole en un comunicado, y a la vez dejó un mensaje positivo: “Ojalá ahora todos podamos enfocarnos en el deporte y el torneo que amo. Quiero desearles a los jugadores, oficiales del torneo, equipos técnicos, voluntarios e hinchas todo lo mejor”.

La Torre de Belgrado, el edificio más alto de Serbia, muestra el apodo del tenista para hacerle llegar un mensaje de respaldo. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Más combativos se mostraron los serbios. Entre los defensores de su compatriota se anotó el propio presidente, Aleksander Vukic, que fustigó al gobierno australiano. “Llegó con una exención médica y luego lo maltrataron durante diez días, como a un asesino serial”, atacó el funcionario. La capital de su país ofreció a su hijo deportivo un fuerte respaldo visual: la Torre de Belgrado, el edificio más alto del país eslavo, mostró en su enorme marquesina digital el siguiente mensaje: “Volvé a casa, Nole. Tu gente te ama”.

Composición de imágenes que muestran a la Torre de Belgrado en apoyo al hombre más famoso de la nación eslava: "Nole, sos el orgullo de Serbia", se lee. ANDREJ ISAKOVIC - AFP

Otras adhesiones al serbio aparecieron desde el ámbito de los colegas. “Nole siempre ha tenido clase, y siempre la tendrá. Es una leyenda absoluta para mí, ha bendecido a millones alrededor del mundo. Esto no está bien”, manifestó John Isner, el altísimo estadounidense que protagonizó el partido más largo de la historia (11 horas y 5 minutos contra el francés Nicolas Mahut en Wimbledon 2010). Nick Kyrgios, australiano que no tenía muy buen vínculo con Djokovic, fue breve pero contundente: un emoji de una mano tapándose la cara, en rechazo a la deportación al serbio.

El canadiense Vasek Pospisil, ex campeón de Wimbledon en dobles, acusó al gobierno australiano de usar el caso para llevar adelante “una agenda política, con las elecciones acercándose”. Reilly Opelka, otro gigantesco (2,11 metros) estadounidense, destacó que Djokovic “hizo grandes cosas por el deporte”. La francesa Alizé Cornet tocó un punto sensible: “Novak siempre apoyó a los jugadores, pero nadie apoyó a él”. Y un compatriota del mejor del mundo, Miomir Kecmanovic, que iba a ser su contrincante en el estreno en el Abierto de Australia pero ahora se enfrentará con el perdedor afortunado Salvatore Caruso (150º del ranking), prometió dedicar a Djokovic un eventual triunfo sobre el italiano.