Sumit Nagal se consagró en el Challenger de Buenos Aires. El jugador 161º del ranking de la ATP venció al argentino Facundo Bagnis (166º) por 6-4 y 6-2, en una hora y 57 minutos de juego. En su novena edición, el Challenger se desarrolló en el Racket Club, y este domingo tras una intensa final sumó a un nuevo ganador. El primer jugador de India es el cuarto tenista no argentino en ganar el torneo.

Nagal llegó a la final luego de ganar su encuentro de semifinales por 6-0 y 6-1 al brasileño Thiago Monteiro. Por su parte, el argentino arribó a esta cita luego de superar a Leonardo Mayer por 6-2, 3-6 y 6-3.

Con esta victoria, Nagal subió unos escalones en el ranking y desde mañana aparecerá como 135º. Sus únicos título hasta el momento era en dobles en juniors de Wimbledon 2015 (en pareja con Nam Hoang Ly, de Vietnam), y el challenger en Bangalore 2017. Nagal tuvo un 2019 muy positivo. Alcanzó cinco semifinales en el Challenger Tour, y pudo viajar a Nueva York en agosto, superó la qualy de Flushing Meadows y recibió uno de los mayores premios: medirse con Federer, en el Arthur Ashe.

Match point

"Levantar un trofeo ahora es increíble. Este es mi segundo título en mi carrera, estoy feliz. Pasé una gran semana y me hice muchos nuevos amigos", dijo el jugador tras su consagración. "Uno debe enfocarse y hacer bien las cosas y los resultados se van a ir dando. Esto es paso a paso. No tengo problema si no llego a conocer la ciudad, mientras la recompensa sea esta", agregó.

"Fue una semana muy difícil, muy larga y se hizo difícil esta final. Gracias a todos los que me apoyaron. No esperaba para nada llegar a la final, fue muy duro lo que me tocó vivir, asique por más que ahora este enojado, triste, estoy muy agradecido", señaló Bagnis en la ceremonia de premiación.

El festejo del indio

En dobles se consagraron Andreozzi y Molteni

Más temprano, por el cuadro de dobles, los argentinos Andrés Molteni y Guido Andreozzi le ganaron a la dupla boliviana Federico Zeballos y Hugo Dellien. Los argentinos se impusieron 6-7, 6-2 y 10-1.