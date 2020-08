Naomi Osaka, de madre japonesa y padre jamaiquino, fue la primera en ejercer su derecho de protestar Fuente: AP

José Luis Domínguez Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de agosto de 2020 • 02:00

El Masters 1000 de Cincinnati anunció la suspensión de las actividades previstas para este jueves, jornada en la que debían celebrarse las semifinales, en apoyo a las protestas del deporte estadounidense contra el ataque policial al afroestadounidense Jacob Blake, otro caso de la violencia racial que ya generó fuertes disturbios.

La decisión se tomó de manera conjunta entre la Federación de tenis de los Estados Unidos (USTA), la ATP y la WTA, y se anunció en la noche del miércoles, poco después de que la japonesa Naomi Osaka se uniera al boicot iniciado por los jugadores de la NBA y renunciara a jugar el jueves las semifinales de este torneo, Masters 1000 de la ATP y Premier en la WTA.

"Como deporte, el tenis está adoptando colectivamente una postura contra la desigualdad racial y la injusticia social que, una vez más, ha pasado a primer plano en los Estados Unidos. La USTA, ATP Tour y WTA han decidido reconocer este momento en el tiempo, haciendo una pausa en el torneo el jueves 27 de agosto. El juego se reanudará el viernes 28", anunció la USTA a través de un comunicado.

Vale recordar que el torneo de Cincinnati, con el que se reanudó la gira del tour masculino tras más de cinco meses de suspensión por la pandemia del Covid-19, se disputa en Nueva York, donde se instaló una estricta "burbuja" sanitaria, a puertas cerradas. Estaba prevista que el certamen terminara el viernes, pero las finales se jugarán el sábado, mientras que el lunes próximo comenzará en el mismo escenario de Flushing Meadows el US Open, segundo Grand Slam de esta temporada tan particular.

La USTA, al igual que la NBA, mantiene desde hace años una férrea postura contra el racismo y las desigualdades sociales. En este contexto, vale destacar que el estadio principal del US Open, lleva el nombre de Arthur Ashe, leyenda del tenis estadounidense que ganó varios títulos, pero dedicó varios años a luchar contra el apartheid en Sudáfrica y otras causas sociales. Y el inmenso complejo en el que se juega el abierto norteamericano está bautizado en honor de Billie Jean King, reconocida activista por los derechos de la mujer dentro y fuera del deporte.

Osaka no dudó en anunciar que se resistía a jugar el partido que debía disputar ante la belga Elise Mertens, y en un posteo en redes expresó: "Antes que deportista soy una mujer negra. Y como mujer negra siento que hay asuntos mucho más importantes que necesitan inmediata atención, antes que verme a mí jugar al tenis".

Ubicada en el puesto 10° del ranking de la WTA y ganadora del US Open en 2018, Osaka tiene 22 años y es hijo de una japonesa y un jamaiquino, y agregó en su comunicado: "No espero que pase nada drástico porque yo no juegue, pero si puedo lograr que empiece un debate dentro de un deporte que es mayoritariamente blanco, lo considero como un paso en la buena dirección".

E incluso fue más lejos al afirmar: "Mirar el genocidio constante de la gente negra a manos de la policía es algo que honestamente me enferma el estómago. Estoy harta de que cada día surja un nuevo hashtag pidiendo justicia y cansada de tener la misma conversación una y otra vez ¿Cuándo se va a terminar esto?".

La iniciativa de Osaka le valió varias muestras de reconocimiento, entre ellos el de la propia Billie Jean King, que expresó: "Es un movimiento valiente e impactante de Naomi Osaka, en apoyo del movimiento de protestas que se mueve a través del mundo del deporte. Los atletas que usan sus plataformas para el bien valen mucho. No hay que quedarse quieto".

Osaka es la número 10 del ranking y ganó el US Open hace un par de temporadas Fuente: AP

Las protestas contra el racismo y la violencia policial en los Estados Unidos, que habían estallado hace unos meses con el caso del asesinato de George Floyd a manos de un policía, han retornado esta semana tras el ataque a tiros de un uniformado de Kenosha (Wisconsin) el domingo contra el afroestadounidense Jacob Blake, cuando este subía a su camioneta, ante la mirada de sus tres hijos.

En las semifinales de Cincinnati, Osaka se medirá con Mertens, mientras que la otra semifinal será entre la bielorrusa Victoria Azarenka y la británica Johanna Konta. En varones, el número 1 mundial, Novak Djokovic, derrotó con facilidad al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3 y 6-1, y se enfrentará en las semifinales con el español Roberto Bautista Agut, y el otro pase a la final se decidirá entre el griego Stefanos Tsitsipas y el canadiense Milos Raonic.