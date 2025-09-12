Copa Davis: Etcheverry abre la serie ante Países Bajos, por un lugar en el Final 8
Sobre superficie dura, hoy y mañana se miden albicelestes y neerlandeses buscando un lugar en el Final 8; Cerúndolo vs. Van de Zandschulp, el segundo partido
Argentina y Países Bajos se enfrentan por la segunda ronda de los Qualifiers de la Copa Davis, en busca de un lugar en el Final 8 de noviembre en Bolonia. Desde hoy (con transmisión de TyC Sports y DSPORTS) se miden en la ciudad de Groningen, sobre la superficie dura y bajo techo del estadio Martiniplaza.
La serie comenzó con el cruce entre el single 2 nacional, Tomás Martín Etcheverry (64°), frente al número 1 neerlandés, Jesper de Jong(79°). El primer set fue para el argentino, por 6-4.
Luego de este partido, el segundo punto lo jugarán Francisco Cerúndolo (21°) vs. Botic Van de Zandschulp (82°).
La serie, al mejor de cinco puntos, continuará (y se definirá) mañana. También desde las 9 de nuestro país, primero se jugará el punto del dobles, con Horacio Zeballos (5°; flamante campeón del US Open, en pareja con el español Marcel Granollers) y Andrés Molteni (19°) contra Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Luego, de ser necesario, se disputarán dos singles: los cruces oficiales serán Cerúndolo vs. De Jong (los dos mejores singlistas de la serie) y Etcheverry vs. Van de Zandschulp, aunque lógicamente podrá haber cambios de piezas.
Países Bajos ganó las últimas cuatro series jugadas como local: 3-2 a la República Checa en 2017, 4-0 a Canadá en 2022, 4-0 a Eslovaquia en 2023 y 3-2 a Suiza en 2024. Las últimas dos, en Groningen. La última vez que perdió una serie de local fue en septiembre de 2014, por la fase de grupos, 3-2 frente a Croacia, en Ámsterdam.
Además, el equipo neerlandés ocupa el tercer puesto en el ranking de Naciones de la Copa Davis, su mejor posición desde la introducción de las posiciones, en 2001.
