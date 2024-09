Copa Davis: Francisco Cerúndolo derrotó a Jack Draper y la Argentina definió la serie ante Gran Bretaña

Escuchar

El equipo argentino de Copa Davis dio un valioso e imprescindible paso hacia una potencial clasificación para los cuartos de final de la competencia (en noviembre, en Málaga), al vencer a Gran Bretaña en el segundo desafío de la fase de grupos de las Finales, en el AO Arena de Manchester. Tras la caída del martes frente a Canadá (2-1), el conjunto capitaneado por Guillermo Coria derrotó a los locales. Después del éxito de Tomás Etcheverry ante Daniel Evans por 6-2 y 7-5 en la apertura de la jornada, Francisco Cerúndolo (31°) logró una victoria de alto impacto, por 7-6 (7-4) y 7-5, en 2h09m, ante Jack Draper, flamante semifinalista del US Open y número 20 del ranking.

Copa Davis: Cerúndolo venció a Draper en Manchester Omar Rasjido/Prensa AAT

Este sábado, la Argentina disputará su tercera y última serie del grupo ante Finlandia, que llegó a la ciudad futbolera del City y del United sin su mejor raqueta (Emil Ruusuvuori) y perdió los dos partidos de la zona (2-1 ante los locales y 3-0 contra Canadá). Al final de la competencia (terminará el domingo, con Canadá vs. Gran Bretaña), los dos mejores países ganarán un boleto para la “Final 8″ en Málaga, instancia en la que el equipo nacional no compite desde 2019.

Después de un opaco debut contra Canadá (derrota por 7-5 y 6-3 frente a Denis Shapovalov), Cerúndolo se encontró con el espinoso desafío de tener que medirse con un jugador envalentonado y en su mejor momento, que además contaría con el apoyo del público. Sin embargo y más allá de los lógicos vaivenes, el porteño se plantó con autoridad sobre la superficie dura del estadio británico. Ante la mirada del futbolista de la selección y de Liverpool, Alexis Mac Allister, que estuvo en el estadio, Cerúndolo le quebró en cero el saque a Draper en el tercer game (2-1) y llegó a sacar para set (5-4), pero el británico -de menor a mayor- logró el primer rompimiento (5-5) y llegaron al tie-break. Allí, en el desempate y luego de una hora de acción, el argentino se impuso por 7-4, con un ace final.

Draper, reciente semifinalista del US Open y número 20 del mundo, cayó de local en Manchester ante Cerúndolo Omar Rasjido/Prensa AAT

En el segundo set, lejos de desmoralizarse, Draper le quebró el saque a Cerúndolo (acompañado en Manchester por Nicolás Pastor)) en el arranque del parcial (1-0), pero Francisco reaccionó rápidamente y se recuperó en el segundo game (1-1). En el tercer juego, peligrosamente Cerúndolo sacó 15-40 y, también, ventaja al resto, pero se defendió de los tres puntos (2-1). Draper, de 22 años y sólo dos series anteriores disputadas en la Copa Davis, (ambas el año pasado), empezó a mostrar signos de frustración. Cerúndolo, en cambio, siguió compitiendo con lucidez y serenidad: tuvo una chance de quiebre en el séptimo game (4-3), algo que le hubiera permitido sacar para partido en caso de aprovecharlo, pero no pudo obtenerlo (4-4).

Un puntazo de Cerúndolo

Enseguida, con mucha tensión en el ambiente, el europeo tuvo un break point, pero se apuró y falló el tiro de drive; Cerúndolo luchó, se defendió de nuevas chances de quiebre y, finalmente, sostuvo su servicio con mucho valor (5-4). Cada uno siguió sosteniendo su servicio y Draper sacó, esta vez, sin margen de error, 6-5 abajo. Allí fue cuando Cerúndolo, basándose en un drive explosivo, lo arrinconó hasta romperle el servicio y, de esa manera, cerrar la serie en favor de la Argentina.

Etcheverry abrió el camino

Después de no haber jugado el martes pasado ante Canadá, Etcheverry (34°) abrió la trascendente serie frente a Gran Bretaña con un triunfo sobre Evans (actual 178°, 21° el año pasado) por 6-2 y 7-5, en 2h06m.

La lógica indicaba que Etcheverry, de valioso rendimiento en el último US Open (perdió en la tercera ronda ante el alemán Alexander Zverev, flamante N° 2 del ATP Tour) y registros positivos bajo techo (las condiciones de Manchester), debió jugar contra Canadá, pero Coria decidió que los singlistas fueran Sebastián Báez (llegó a Inglaterra con un 23.5% de efectividad en canchas indoor) y Cerúndolo por tener “mayor experiencia” en la Copa Davis. Sin embargo, este viernes, en un desafío todavía más demandante, el capitán (en funciones desde 2022) cambió de opinión y el jugador platense, como single 2, abrió la serie ante un rival espinoso como Evans, que tiene un estilo inusual en el tenis moderno: tiros con slice, saque y red, variantes constantes de las alturas y las direcciones.

Tomás Etcheverry venció a Evans en Manchester Omar Rasjido/Prensa AAT

Etcheverry, acompañado en Manchester por el entrenador Jerónimo Lanteri, superó un momento sumamente sensible en el primer set. El argentino levantó cuatro break points en un largo cuarto game con 16 puntos jugados y, de inmediato, potenciado por haber salido de ese compromiso, le rompió el saque a Evans (3-2). Entonces, confirmó el score con su servicio (4-2). El británico sintió el impacto, dudó y volvió a ceder el saque (5-2). Con el reloj marcando 46 minutos, buena actitud y seis tiros ganadores de drive, Etcheverry cerró el primer set con su saque con un contundente 6-2.

En un estadio que lució un marco de público mucho más poblado del que había mostrado hasta ahora, el segundo set fue sumamente parejo y luchado. Etcheverry y Evans (nacido hace 34 años en Birmingham) defendieron sus servicios con solidez. Pero en el undécimo juego, con el score 5-5, Evans titubeó (de hecho cambió la raqueta en el medio del game) y Etcheverry le quebró el saque por tercera vez. En el breve descanso, en el estadio sonó Hey Jude, de los Beatles.

Enfocado, el argentino sacó para partido. Tuvo un primer match point y Evans ganó el punto con un passing shot de revés paralelo exquisito. Etcheverry no se amedrentó, perfeccionó el saque y volvió a tener un punto de partido, pero el local volvió a escaparse. Evans siguió luchando y tuvo un primer punto de quiebre que no lo pudo aprovechar. El platense insistió, contó con un tercer match point que Evans defendió con un globo fantástico. Envalentonado, el local tuvo una nueva oportunidad de quiebre pero la tiró afuera. Etcheverry hizo saque y volea en el cuarto match point, pero otra vez no logró definirlo. Un gran saque de Etcheverry amargó a Evans en un nuevo break point. Tampoco fue en el quinto punto de partido. Pero sí pudo cerrarlo en el sexto match point, concretando una victoria valiosa para la ilusión nacional.

Para Etcheverry fue su tercer partido en la Copa Davis. Debutó hace un año, en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en el 4-0 ante Lituania, con la serie definida (6-2 y 6-4 ante Edas Butvilas). En febrero pasado, en Rosario, jugó por segunda vez: cayó contra el kazajo Timofel Skatov por 6-4 y 7-5, en el segundo punto de una electrizante serie obtenida por los argentinos por 3-2.

LA NACION