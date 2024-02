escuchar

ROSARIO.- La Copa Davis no falla: es el torneo de tenis en el que la distancia en el ranking, por lo general, no tiene el peso convencional. Jugar por la Ensaladera origina una tensión interna distinta a la competencia individual y semanal en el ATP Tour. Es verdad que, mayormente y a la larga, la jerarquía termina imponiéndose. Francisco Cerúndolo, 22° del mundo, sufrió y se mostró incómodo ante Dmitry Popko (338°), de Kazajistán, sobre el polvo de ladrillo del Jockey Club. Pero, al final, le dio el primer punto a la Argentina, en los Qualifiers, al triunfar por 7-5 y 6-2, en 1h37m.

Ya se juega el segundo punto de la primera serie de Copa Davis en esta ciudad: Tomás Etcheverry (28°) y Timofey Skatov (278°).

El calor hace estragos en la serie de la Davis en Rosario marcelo manera

Cerúndolo, el single 1 del equipo capitaneado por Guillermo Coria, llegó al desafío por la Copa Davis sin el mejor ánimo, tras un arranque de temporada errático en Australia (luego contó que, por un virus, en diciembre no había podido realizar una pretemporada óptima). Así se mostró durante una buena porción del partido, sobre todo en el primer set, pero en el segundo parcial logró desanudar los obstáculos, espantar los fantasmas y terminó imponiendo la diferencia de categoría ante Popko, un rival que se había preparado para competir sobre polvo de ladrillo jugando los dos Challengers del mes pasado que se disputaron en el Tenis Club Argentino, en Palermo.

Abrumados por la temperatura extrema (35° de sensación térmica), el porteño Cerúndolo y Popko (nacido en San Petersburgo, Rusia, pero “contratado” para actuar por Kazajistán) lucieron imprecisos en el primer set. De hecho, hubo cinco quiebres. Popko le rompió el saque al mayor de los hermanos Cerúndolo en el segundo y cuarto game (2-0 y 3-1), pero Fran, con altibajos, reaccionó y le quebró el saque al kazajo en el tercer game (1-2), en el quinto (2-3) y nuevamente en el undécimo (6-5). El drop, un recurso que Cerúndolo suele aplicar con sorpresa y precisión, fue una búsqueda estratégica que, durante varios momentos de tensión, terminó siendo favorable. Ya con su servicio, tuvo un set point pero, ansioso, cometió una doble falta. Insistió, no se acobardó y logró cerrarlo.

Fran Cerúndolo le dio el primer punto a la Argentina ante Kazajistán marcelo manera

En el comienzo del segundo set ambos jugadores mostraron los mismos nervios que desde el principio. Cerúndolo arrancó el parcial quebrándole en cero el saque a Popko y se adelantó 40-15, como para colocarse 2-0 muy rápido, pero increíblemente trastabilló, cometió nuevos errores terminó perdiendo su saque (1-1). No se amedrentó el argentino, el público lo impulsó, mostró coraje y le volvió a romper el servicio al kazajo, que empezó a exhibir dificultades para desplazarse, sobre todo hacia adelante (2-1). En el 3-1, Cerúndolo levantó al público en el estadio con un tiro ganador: una derecha a la carrera, al mejor estilo Juan Martín del Potro. Ese punto le serviría para desahogarse y potenciarse anímicamente.

Volvió a romper el servicio del rival (4-1) y ya nada lo detuvo. En su segunda serie de Copa Davis en el país, tras actuar en septiembre pasado ante Lituania en el BALTC, Cerúndolo pudo despojarse de la tensión e imponer su superioridad frente a Popko.

“Había que luchar. No sé si estuve nervioso, pero sí menos fino. Él en el segundo se cayó un poco físicamente y yo mejoré. La Davis no es sencilla. Jugar en Argentina no es fácil, por eso tuve nervios al principio, pero pude reaccionar. Estoy acostumbrado a jugar con el calor, pero es una locura. Hay que agachar la cabeza y sufrir, porque para eso entreno”, expresó Cerúndolo, al pie del court.

El punto del triunfo

