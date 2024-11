Copa Davis: la preparación argentina, cómo quitarle el “aura” a Sinner, una cancha más rápida de la esperada y las variantes para el single 1

El equipo argentino de Copa Davis que el jueves se medirá con Italia, por los cuartos de final del bautizado “Final 8″, ya suma un puñado de entrenamientos bajo el techo del Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga. La primera sentencia del capitán Guillermo Coria fue que la superficie (dura) es más rápida que la de septiembre en Manchester, cuando la Argentina superó la fase de grupos de las Finales. Otra parte de la atención está puesta en el italiano Jannik Sinner, el N° 1 y campeón del ATP Finals de Turín el último domingo: se lo espera esta noche en España.

“Estamos muy bien preparados para enfrentar a Italia. Mañana (martes) o el miércoles vamos a definir cómo vamos a formar. Sabemos que Sinner viene con mucha confianza. Nosotros tenemos un equipo muy bien preparado para estar a la altura” , apuntó Coria, que podría estar dirigiendo su última serie (su capitanía comenzó en 2022).

“La temporada aun no ha terminado, hay una cita importante con el equipo”, dijo Sinner después de ganar el Masters. Más allá de las dudas por el desgaste físico que acarrea, el capitán Filippo Volandri evalúa utilizar al jugador de San Candido en singles y, si es necesario, también en dobles. Este martes hará su primer entrenamiento en Málaga.

“No sé si genera una presión extra (jugar ante Sinner). Creo que hay que tomarlo con total normalidad, como otro rival. Al fin y al cabo se encaran los partidos de la misma manera. La Copa Davis tiene otro condimento. En mi caso ya lo enfrenté un par de veces, lo conozco, no fue en este momento como número 1. Pero no quiero darle tanto aura al rival porque, quizás, uno entra con mas nervios por haberlo agrandado” , expresó Francisco Cerúndolo (30°), la segunda raqueta argentina del ranking, aunque el de mejores registros en condiciones bajo techo, como en Málaga. El porteño se midió cuatro veces con Sinner y lo superó en dos oportunidades: la última, en los 8vos de final de Roma 2023.

Una de las opciones que maneja Coria es colocar como single 1 ante Sinner a Sebastián Báez (27°) y a Cerúndolo, como single 2, ante Lorenzo Musetti (17°) o Matteo Berrettini (35°), que se sumó al equipo en las últimas horas en reemplazo de Flavio Cobolli (32°). El tercer singlista argentino es Tomás Etcheverry (39°), que después de terminar la gira europea sobre canchas duras indoor no regresó a la Argentina (como sí lo hicieron Báez y Cerúndolo) y viajó a Dubai para seguir entrenándose.

“Venimos acá a ganar”, dijo, con confianza, el platense Etcheverry. “Nosotros estamos en un gran nivel, nos enfrentamos a jugadores que son favoritos por ranking y por cómo vienen también, pero en la Davis cada partido es un mundo diferente. Si estamos mejor ese día, no hay número del ranking ni nada. Vamos a dar todo lo mejor, entre quien entre, contra el rival que sea”, agregó Báez.

Según Coria, en Málaga se encontraron con “una cancha muy rápida, mas rápida que la de Manchester, con pique alto de la pelota” . Además, dijo: “Estamos viendo del otro lado cómo mueven sus piezas también, veremos el entrenamiento de Sinner cuando llegue. Tenemos tres grandes jugadores para el singles, no es una decisión fácil. Pero no tenemos que poner solamente la cabeza en un solo jugador (en Sinner). Hay que ganar dos puntos”. El dobles de la Argentina está muy claro: sin Horacio Zeballos por diferencias con Coria, Andrés Molteni y Máximo González, 21° y 22° de la especialidad, respectivamente, forman la pareja. Italia cuenta con Andrea Vavassori (9°) y Simone Bolelli (11°).

La Argentina e Italia se medirán no antes de las 13 de nuestro país. El vencedor disputará las semifinales ante EE.UU. o Australia, el sábado, a las 9. Por la parte baja del cuadro, este martes se enfrentarán España (con la atención puesta en el retiro de Rafael Nadal) vs. Países Bajos y, el miércoles, Alemania vs. Canadá. La final será el domingo 24, desde las 12 de la Argentina.

