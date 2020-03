Gaudio, en Bogotá, observando una de las pelotas despresurizadas que se utilizarán en la serie de Copa Davis.

El equipo argentino completo de Copa Davis ya está instalado, desde hace algunas horas, en Bogotá, donde el viernes y sábado próximos se medirá con Colombia, a 2600 metros sobre el nivel del mar, por una serie sumamente valiosa, con privilegios deportivos y económicos: por la clasificación para las Finales de noviembre, en Madrid, donde jugarán los 18 mejores países. El match tendrá distintas dificultades para los capitaneados por Gastón Gaudio: la altura (afecta el rendimiento), las pelotas despresurizadas y la ausencia de las dos mejores raquetas nacionales del ranking (Diego Schwartzman y Guido Pella).

"Estamos bien, adaptándonos a las pelotas, a la cancha. Pero, en general, todo está bastante bien. El estadio está espectacular, me imagino que va a ser complicado jugar de visitante con bastante gente de Colombia [el Palacio de los Deportes, donde se jugará sobre polvo de ladrilloy bajo techo, tendrá capacidad para 4030 espectadores]. La cancha está bien. Por ahí hay que adaptarse a las pelotas, pero con los días vamos a estar mejor", expresó Gaudio, que se había marchado de Buenos Aires sin hacer declaraciones.

Mayer, uno de los campeones de la Davis 2016, entrenándose en Bogotá para la serie ante Colombia.

"Faltaron dos jugadores importantes, pero no afecta mucho al equipo dado que siempre Argentina tiene varias opciones para formar un equipo competitivo. Y este equipo me tiene muy bien y le tengo mucha confianza", aportó el campeón de Roland Garros 2004, en las redes sociales de la Federación Colombiana de Tenis. Sin dudas, la serie ante Colombia será el mayor desafío para Gaudio desde que asumió como capitán: en septiembre de 2018, precisamente ante el equipo cafetero, en San Juan, en una serie que perdió valor por la modificación en el formato (fue 4-0 para los albicelestes, pero la Argentina ya había logrado su regreso a la elite). En noviembre pasado, por el Grupo C de las Finales de la Davis, fue un triunfo (3-0 vs. Chile) y una caída (3-0 vs. Alemania), antes de perder 2-1 en los cuartos de final frente a España.

"Ya vivimos un partido ante Colombia en San Juan; fue una serie más fácil desde los resultados que en el juego. Acá va a ser completamente distinto. Acá creo que será 50 y 50, o hasta es más favorito Colombia debido a la altura y a jugar de local, tiene mucha ventaja. No cabe duda de que va a ser una serie muy difícil", dijo Gaudio, que designó a Leonardo Mayer, Horacio Zeballos, Machi González y a dos debutantes en la competencia, como Juan Ignacio Londero y Facundo Bagnis (este último en reemplazo de Pella).

Facundo Bagnis, debutante en la Copa Davis, ensayando en el Palacio de los Deportes, en Bogotá.

Este jueves, se realizará el sorteo del orden de partidos de la primera jornada, en la que se jugarán, desde las 18 de la Argentina, los dos singles, al mejor de tres sets. El sábado la acción comenzará a las 14 de nuestro país, con el dobles (en primer lugar) y los dos partidos individuales.

El equipo colombiano está integrado por Daniel Galán (23 años; 148º del mundo), Santiago Giraldo (32; 292º), Alejandro González (31; 431º), y los doblistas Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, ambos de 33 años y la pareja Nº 1 del mundo.