Copa Davis: un tenso partido entre Colombia y Marruecos terminó con un gesto polémico y botellazos

Una tensa serie por la Copa Davis se vivió el fin de semana entre Marruecos y Colombia. Este domingo, y tras superar un partido como visitante que estuvo cargado de silbidos de los aficionados africanos durante todos los sets disputados, el tenista colombiano Nicolás Mejía le dio la victoria al conjunto cafetero tras vencer al local Reda Bennani por 6-1, 4-6 y 6-2. Una vez consagrado, el deportista hizo un gesto de silencio hacia la tribuna y los hinchas marroquíes respondieron con botellazos.

Colombia dio la sorpresa al vencer a Marruecos en su casa por 3-1 por el Grupo Mundial I de la Davis. Pese a ser hostigado por los simpatizantes locales, Mejía logró el punto decisivo y mandó a silenciar a los hinchas. La tensión se extendió con los integrantes del banco de suplentes del local cuando el colombiano se acercó a discutir.

Mejía continuó con un efusivo festejo en el centro de la cancha pese a los intentos infructuosos de personal de la organización y de su equipo que intentaban contenerlo. Enojado, parte del público comenzó a arrojarle botellas.

Nicolás Mejía, el héroe de Colombia en la serie de Copa Davis contra Marruecos por los playoff del Grupo Mundial I. EFE

Con este triunfo, Colombia dio la sorpresa al imponerse por 3-1 en la serie disputada en Marruecos y aseguró su clasificación al repechaje que se jugará en septiembre, donde buscará un lugar en las Qualifiers de la Copa Davis 2027 frente a uno de los equipos que pierdan en la primera ronda de este fin de semana.

Lo que vivió Colombia en el final de la serie de Copa Davis ante Marruecos en Casablanca 😤



Constantes faltas de respeto del público y luego lanzando botellas al lado de la cancha donde se encontraba el equipo colombiano, lo que provocó recriminaciones entre los jugadores

Qué pasó con Argentina

Corea del Sur derrotó a Argentina en la primera ronda de clasificación de la Copa Davis por 3-2 y dejó al combinado albiceleste fuera del torneo. Guido Andreozzi y Federico Agustín Gómez abrieron la jornada poniendo a los visitantes 2-1 arriba, al derrotar a Nam Ji-sung y Park Ui-sung por 6-3 y 7-5 en el dobles.

Pero en ausencia de su mejor hombre, Francisco Cerúndolo (número 19) Argentina no logró sumar el punto decisivo. Thiago Agustín Tirante estuvo cerca al contar con un break de ventaja en el set decisivo, pero acabó perdiendo contra Kwon Soon-woo por 6-4, 4-6 y 6-3. En el punto decisivo, Hyeon Chung derrotó a Marco Trungelliti por 6-4 y 6-3.

Corea del Sur derrotó a Argentina en la primera ronda de clasificación de la Copa Davis por 3-2 y dejó al combinado albiceleste fuera del torneo. Prensa AAT

Ahora, en la segunda ronda, los surcoreanos se enfrentarán al ganador del duelo entre India y los Países Bajos por un lugar en la Final 8 de la CopaDavis.Alemania, Austria, Chile, Croacia, el Reino Unido y Canadá ya se aseguraron el sábado el pase a la siguiente ronda.

Con información de la agencia AFP