De pronto, la pandemia del coronavirus puso match point en contra a la Copa Davis en 2020, y ya a estas alturas del año Kosmos Tennis y la Federación de Tenis Internacional (ITF) anunciaron este viernes que las Finales de Madrid se posponían hasta 2021 . Además, los playoffs, que iban a desarrollarse en septiembre y que incluían al equipo argentino, capitaneado por Gastón Gaudio, tampoco tendrán lugar en la fecha original y la serie con Bielorrusia se jugará en marzo o septiembre de 2021. La noticia levantó polvareda y se hizo eco el diario francés L'Equipe.

"Me habría gustado que [Gerard] Piqué pusiera tanta energía en defender la realización 2020 como al destruir la fórmula original", criticó Nicolas Mahut, después de saber que esta temporada no podrá defender los colores de su país. El doblista francés, que está próximo al retiro, puso el foco en el futbolista de Barcelona y a la vez cara visible de la empresa que tomó las riendas del certamen el año pasado. Las Finales estaban previstas para entre el 23 y el 29 de noviembre próximos.

"Me da la impresión de que es alguien que no necesariamente está buscando soluciones para un torneo que había estado vigente durante más de 100 años", agregó el tenista de 38 años, 1,91 metros y ex número 1 en dobles, especialidad en la que logró coronarse en los cuatro torneos de Grand Slam (Estados Unidos 2015, Wimbledom 2016, Roland Garros 2018 y Australia 2019). Ya el mes pasado Mahut había comenzado a hablar del tema de manera crítica, utilizando alguna de esas mismas frases.

A sus declaraciones se unió el capitán francés de Copa Davis, Sébastien Grosjean: "Sinceramente, no esperaba que el torneo se cancelara tan rápidamente. No sé si podríamos haber jugado en noviembre, pero viendo que se tiene pensado que la situación estaría bien en Estados Unidos para agosto y en gran parte de Europa para septiembre, creo que tendrían que haber esperado un tiempo".

Grosjean añadió que habló con Galo Blanco, el director deportivo de la empresa. "Me explicó las razones por las cuales se ha decidido no hacer el torneo". El ex tenista no hizo pública esa charla, pero está claro que no lo convencieron las explicaciones. Aunque ahora modificada, la Copa Davis nunca había conocido un año virgen desde el final de la Segunda Guerra Mundial, apuntó L'Equipe.

"Organizar tal evento mientras se aseguraba la salud de todos los participantes era demasiado arriesgado", dijo David Haggerty, el presidente de ITF. "La Copa Davis en la Caja Mágica cubierta, no, pero el Masters 1000 de Madrid [sin techo] dos meses antes en el mismo lugar, sí. Es ridículo", sostuvo Grosjean. "En interiores o no, ése no es el problema: hay tres estadios techados usados durante el Masters 1000 cuando llueve. El torneo de París-Bercy, de octubre, y el Masters de Londres, de noviembre, todavía están planeados", comparó con dos certámenes bajo techo.

Sostuvo L'Equipe que "sea que se llame «Copa Davis», «Copa Mundial de Tenis«» o «proyecto de Piqué», la cancelación no generó casi ningún arrepentimiento". Subrayó "el bajo número de espectadores en las tribunas el año pasado" y fustigó la decisión de la empresa: "Sin lágrimas, sin frustración. Parece que esta competencia legendaria hizo que su alma fuera más rápida que lo que algunos temían (o esperaban)".

A su vez, asegura que en los últimos meses, cuando se han multiplicado las reuniones para establecer un calendario de fin de temporada, el torneo nunca fue puesto en las conversaciones, ni siquiera en un segundo plano. Piqué había expresado sus "incertidumbres" hace más de un mes. La versión 2020 de la Copa Davis fue cancelada debido a la pandemia, pero según el diario francés el motivo es que el grupo Kosmos perdió en 2019 más de 50.000.000 de euros por el campeonato y dejaría de perder otros 18.000.000 si este año no lo lleva adelante.

En medio de una controversia sobre el Tour Adria, liderado por Novak Djokovic y que contagió de Covid-19 a varios tenistas de renombre, incluido el propio serbio, la decisión sobre la Davis sorprendió, sobre todo porque abundan las exhibiciones y porque los circuitos ATP y WTA esperan reiniciarse en agosto.

El tenista australiano John Millman, en tanto, declaró a Eurosport que "los organizadores de la Copa Davis han actuado mal. Dos meses antes se jugará el Masters 1000 en Madrid. No entiendo que diferencia hay entre uno y el otro. Además, ¿qué problemas pueden surgir con el distanciamiento social si el año pasado no fue casi nadie?".