Córdoba Open: Diego Schwartzman fue eliminado en las semifinales por el sorprendente chileno Alejandro Tabilo, que llegó a la definición desde la clasificación

El Córdoba Open parece haberse convertido en un torneo amigable para los jugadores surgidos de la clasificación o los invitados y una montaña empinada para los favoritos. Lo ganaron Juan Ignacio Londero y el chileno Christian Garín, tras recibir sendos wild card en las primeras dos ediciones, y Juan Manuel Cerúndolo levantó la copa el año pasado, arrancando desde la qualy. Este sábado, otra promesa trasandina, Alejandro Tabilo, dejó en el camino a Diego Schwartzman, el máximo favorito, al derrotarlo por 6-3 y 7-6 (8-6) y el domingo estará en la final del ATP 250 sin haber cedido ni un set, incluso en los partidos para ganarse un lugar en el cuadro principal. Su mejor semana la sufrió el Peque, quien esta vez no tuvo reacción.

Zurdo, de revés a dos manos, 24 años y 144 del ranking, Tabilo nunca había llegado ni a las semifinales en el circuito. Estará en la discusión por el título con el ganador del juego entre Londero (139°) y el español Albert Ramos Viñolas (44°), finalista de 2021. Schwartzman deseaba estar ahí, pero se enredó en sus malestares y en su fastidio cuando no le salieron las cosas. Y su adversario no lo perdonó.

Diego Schwartzman cayó ante Alejandro Tabilo, 18 cm más alto y 130 puestos por debajo en el ranking Telam

El comienzo del partido pareció de estudio entre dos rivales que nunca se habían enfrentado y en ese contexto, el Peque se mostró incómodo con su propio juego, errático y con numerosos errores no forzados. Como en los cuartos de final ante el colombiano Daniel Galán, le costó entrar en el partido. Pronto estuvo 0-4. Y se hizo irremontable ese primer set, esta vez.

Luego de dos quiebres sufridos llegó el primero recuperado, para enseguida iniciar el intento de aproximación en el marcador. Pero del otro lado de la red había un contrincante sólido en el servicio. Frustrado, con algunas oportunidades desperdiciadas para ponerse al alcance del chileno, Schwartzman hizo añicos una raqueta. Y a eso le siguió el cierre de Tabilo.

Los abrazos de su equipo para Alejandro Tabilo, el chileno que llegó a la final del ATP 250 de Córdoba Telam

Para el segundo parcial, el argentino no tenía margen de error. Se puso 2-0, tras una doble falta del chileno, pero en un abrir y cerrar de ojos se vio 2-3. Cedió su saque, no pudo sacar provecho de los breaks para recuperar la ventaja y volvió a perder el servicio. No estaba suelto, la frustración estaba a la vista de todos, sobre todo de su adversario. “Un desastre, es imposible”, decía, sentado en su silla en el descanso.

Lúcido, Tabilo siguió fuerte de cabeza y de juego. El Peque se puso 3-4 con la ilusión de revertir la situación. No le salía nada al argentino y erraba muy poco el muchacho que nació en Toronto, Canadá, y se formó en los Estados Unidos. Llegó el “Olé, olé, olé, Diego, Diego” desde las tribunas, como si fuera un partido de Copa Davis. Los cantitos le dieron cierto envión anímico para quebrar, igualar en 5, sostener su saque con firmeza y llegar a un tie break de alta tensión. Punto a punto, caminando por una línea muy delgada, levantó el primer match point, pero falló en los dos juegos siguientes y fue el final.

¡Tenemos primer finalista!



Así festejaba @AleTabilo_Tenis el pase a su primera final ATP. #CórdobaOpen2022