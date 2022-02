Córdoba Open. Juan Ignacio Londero, tras ganarle a la depresión: “No quería jugar más al tenis, sentí que me moría”

El Topo, Juan Ignacio Londero, sacudió el circuito de tenis en febrero de 2019 al ganar la primera edición del ATP 250 de Córdoba luego de recibir una invitación especial por no tener asegurado por ranking (112°) el ingreso al cuadro principal. Desde ese momento, su escenario se modificó, pasó a competir en las grandes ligas, en los Grand Slams y hasta a enfrentarse con el Big 3. Pero desde el inicio de la pandemia su tarea en el tour se fue debilitando y oscureciendo. Entró en caída libre, perdió el rumbo. Hoy, mucho más energizado y con claridad para expulsar los demonios, habló -con profundidad- sobre el período por el que atravesó, en el que tuvo, inclusive, miedo a morir.

“Terminé el año pasado jugando dos muy buenos torneos, en Montevideo y Florianópolis. Y creo que me ayudaron a encarar la pretemporada con otra actitud, con más ganas y esperanza. En un momento de 2021 no veía nada positivo. Este es el primer torneo que juego, me preparé muy bien, volví a ordenarme mentalmente, algo que no podía hacer. Desde la comida hasta el físico y el tenis, todo desde el lado mental. Por suerte el primer torneo me dio frutos, jugar con intensidad, con ganas, viendo la lectura de la cancha me ayudó mucho a enfocarme de vuelta Estoy muy contento. Feliz por volver a reencontrarme”, describió Londero, 50° del mundo en noviembre de 2019, en el inicio de una riquísima rueda de prensa en el Polo Deportivo Kempes luego de derrotar al español Pedro Martínez (61°) por 6-3 y 7-6 (7-3) e instalarse en los cuartos de final del Córdoba Open (no llegaba a esa instancia desde el torneo de Buenos Aires 2020, cuando fue semifinalista).

El desahogo del Topo Londero en el Córdoba Open: tras travesar un período oscuro en el aspecto anímico poco a poco está saliendo adelante. Córdoba Open

Sin filtro. Crudo. Contundente. Así continuó el relato del actual 139° del ranking. “Todo comienza cuando arranca la pandemia. Se me fue la cabeza a cualquier lado, es la realidad. Y cuando se reanudó el tenis entré con muchas dudas. Más allá de haber cambiado al entrenador [Sebastián Prieto en lugar de Andrés Schneiter, con quien hoy volvió a trabajar], yo tuve muchas dudas en mi cabeza. Tuve que empezar de nuevo por los seis meses de inactividad. Cometí errores. Terminó 2020 y estaba muy mal anímicamente. En 2021 pensé que iba a cambiar, cambié de alimentación, estaba bajo de peso, tenía miedo a morirme, pensé que me iba a agarrar una enfermedad…, cosas que se me metieron en la cabeza y no sé por qué. Tenía miedos, miedos de todo y la cabeza se me fue demasiado. Empecé a jugar, no empecé a ganar, me dio miedo y pánico dentro de la cancha, empezó la depresión y se me hizo una bola muy grande de todo el 2021″, descubrió Londero, cordobés de Jesús María.

Y siguió el relato, impactante. “No quería jugar más. Yo no tengo un tenis y no soy un jugador que puede decir: ‘Lo puedo revertir rápido’. Me costó. Después de poner un punto final a la depresión, que fue después del US Open del año pasado, cuando dije que no tenía más ganas de viajar y que me quería quedar en Buenos Aires entrenando, terminé el año mejor. Y ahora siento que volví a estar bien de la cabeza para comer, para entrenar físico y tenis. Volví a poner la cabeza para esas tres cosas, que son mis pilares para estar bien”. En diciembre de 2019, Londero habló ante LA NACION sobre sus problemas con el peso y la alimentación: “Me cuesta comer. Hice estudios y análisis, me sale todo bien, pero es por ansiedad. Se me cierra el estómago”.

Londero, en febrero de 2019, cuando entró en el ATP de Córdoba como invitado y terminó ganando el torneo. Córdoba Open

“Hicimos mucha terapia. En algún momento sentía que no me servía trabajar con un psicólogo, aunque me medicara, que me dijera que le tenía que poner más actitud a la vida…, hasta que yo no lo viera, no me servía nada. Estaba todo negro y cuando está todo negro es muy difícil que me lleguen las cosas que me dicen. Hoy siento que lo estoy viendo con claridad. Estuve mucho tiempo del lado oscuro, cuando estás con depresión es un lado oscuro. Hice de todo, medicación, meditación, trabajo psicológico… Pero hasta que no lo pude sacar de acá adentro no lo pude cambiar. Siento que estoy progresando mucho”, apuntó Londero, que recibió una invitación para competir en el arranque de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo y este viernes se medirá con el serbio Nikola Milojevic, 136° y vencedor del platense Tomás Etcheverry por 6-3 y 7-6 (7-4).

Poco a poco, Londero dice estar sintiéndose mucho mejor. Si bien está lejos de sentirse pleno, se le abrió el panorama, el horizonte. “Estoy yendo día a día. Me gana mucho la ansiedad. Me gustaría ponerme plazos, estar Top 100 antes de mitad de año…, pero no, estoy yendo torneo a torneo, día a día. Es un objetivo que tengo: volver a estar Top 100. Me haría sentir muy bien. Será un desafío muy grande. Pero con tranquilidad” , amplió el jugador de 28 años. Y agregó, ilusionado y con los pies sobre la tierra: “Empiezo a tener más lectura dentro de la cancha. Me veo moviéndome muy bien (...) No pienso en ganar el título de vuelta. Estoy haciendo un muy buen torneo. Sólo quiero competir, concentrarme en el viernes y seguir en eso”.

El Topo @juanlondero, que loco que está 🎶🤪



El campeón de 2019 superó por 6-3 y 7-6 (3) a @PedroMPortero 😎 pic.twitter.com/2Eim16s9zM — Córdoba Open (@CordobaOpen) February 2, 2022

La gimnasta Simone Biles y la tenista Naomi Osaka fueron dos de las deportistas que en los últimos tiempos pusieron sobre la mesa de análisis la salud mental, un tema trascendente al que no todos le prestan atención. En octubre del año pasado, a las pocas semanas de anunciar su retiro, el tenista Leonardo Mayer le confesó a LA NACION haber sufrido ataques de pánico. El Yacaré, uno de los argentinos campeones de la Copa Davis, expuso abiertamente el problema de los altibajos anímicos y la brutalidad del alto rendimiento. Hoy, tras empezar a sacar la cabeza a la superficie, Londero fue por el mismo camino, en un acto de valentía que le sirve de aprendizaje a muchas personas.

