Un polémico penal salvó al México del Tata Martino, que respira y está cada vez más cerca del Mundial de Qatar 2022

Gerardo Martino, entrenador argentino que dirige el seleccionado mexicano, tiene motivos para aliviarse. En el duelo de la fecha 11 de las eliminatorias de Concacaf, México derrotó como local por 1 a 0 a Panamá, anoche. De este modo, el director técnico toma aire, en medio de los rumores que hablaban de su posible despido en caso de recibir una derrota. Un polémico penal anotado por Raúl Jiménez le dio el triunfo al equipo local, que se fue silbado luego del primer tiempo. Con este resultado, el Tri se acerca un poco más al Mundial de Qatar 2022 y toma distancia de su rival, que pugnaba por arrebatarle el tercer lugar en las posiciones.

“El triunfo es bienvenido por lo que significa el estar en la recta final de la eliminatoria y porque nos acerca a una nueva Copa del Mundo. También ayuda a retomar confianza para el grupo de futbolistas y poder jugar con menos tensión. El grupo está intacto, lo que tenemos que recuperar es el fútbol para poder tener aspiraciones tanto en la fecha FIFA de marzo cono lo que puede venir en el resto del año”, dijo el Tata Martino tras la victoria, luego de una primera parte en el que su equipo no la pasó bien.

El delantero mexicano Raúl Jiménez celebra con el entrenador Gerardo Martino después de anotar el penal contra Panamá RODRIGO ARANGUA - AFP

En el partido disputado en el estadio Azteca de la Ciudad de México, la selección de Panamá estuvo cerca de anotar a los 12 minutos con un disparo de Fidel Escobar, pero Héctor Herrera despejó el balón antes de que pasara la línea de gol. La floja actuación de la primera mitad no conformó al público presente, que abucheó a sus futbolistas. Los panameños volvieron a poner en peligro el arco de México a los 9 minutos de la segunda parte con un disparo de José Rodríguez que desvió el arquero Guillermo Ochoa.

Y a 12 minutos del final iba a llegar la jugada que le cambió el semblante a todo el público y también al argentino. El árbitro salvadoreño Iván Barton señaló penal a favor de los locales después de que Abdiel Ayarza derribara dentro del área a Diego Lainez. A pesar de que la sanción sembró dudas, las autoridades del VAR no llamaron al árbitro a que revisara la jugada. Incluso, Martino se refirió a la jugada: “El penal no lo vi, pero sin duda que el equipo mereció ganar”, expresó.

El dudoso penal y el tanto de Raúl Jiménez

Por parte del visitante, hubo mucho enojo con el arbitraje. El entrenador español Thomas Christiansen fue muy duro en sus declaraciones: “Sabíamos que México tenía que ganar por lo civil o lo criminal y lo consiguieron… Con tantas dudas, sería revisable, por lo menos... Panamá, México, aquí no nos regalan nada y es lo que toca. Hay un árbitro mundialista de una cadena de televisión que dijo que no era penalti, él quizás sabe un poco más...”.

La prensa panameña fue tajante respecto de lo ocurrido. El diario Panamá América publicó: “Como ocurrió con Mark Geiger en la Copa Oro 2015, México volvió a recibir otro favor del arbitraje para vencer a Panamá”. El diario Crítica fue más coloquial: “¡No mames güey! ¡No fue penal!”, tituló. El diario El Siglo fue por el mismo camino: “¡Otra vez Panamá acuchillado por el arbitraje en México!”, abre su edición digital.

En estos momentos, México se mantiene entre los que se clasifican a Qatar 2022, al ubicarse en el tercer lugar de la tabla con 21 unidades y a cuatro de Panamá, selección que está ingresando al repechaje contra un combinado oceánico. En la Concacaf, los tres primeros se clasifican de manera directa (Canadá y Estados Unidos marchan primero y segundo). Martino reflexionó sobre la situación general: “Un cuerpo técnico no pierde, ni gana la confianza de un partido a otro, no puede manejarse de esa manera. Un cuerpo técnico lo que puede observar es cuando un proceso que tiene vida o ver cuando ya no funciona”.

CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO - 2 DE FEBRERO: Los jugadores de México celebran después de ganar el partido entre México y Panamá como parte del Clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA 2022 de Concacaf en el Estadio Azteca el 2 de febrero de 2022 en la Ciudad de México, México. (Foto de Héctor Vivas/Getty Images) Hector Vivas - Getty Images South America

En la próxima fecha, México deberá recibir a Estados Unidos en lo que será un duelo clave debido a que comparte la misma cantidad de puntos, pero los norteamericanos tienen mayor diferencia de gol (+9 vs. +6).

A falta de tres jornadas, Canadá lidera las posiciones con 25 unidades tras el triunfo ante El Salvador como visitante y es el equipo con más posibilidades de clasificarse a Qatar 2022 el próximo 24 de marzo cuando visite a Costa Rica.