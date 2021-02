Juan Manuel Cerúndolo ganó todos los partidos que jugó en su debut en un cuadro principal de ATP. Crédito: Twitter @CordobaOpen

Carlos Delfino Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de febrero de 2021 • 18:45

Hasta la semana pasada, Juan Manuel Cerúndolo no tenía partidos en los cuadros principales de torneos ATP. Este viernes, el tenista argentino, de 19 años y 335º en el ranking mundial, generó otro impacto en el Córdoba Open al acceder a las semifinales gracias a su triunfo sobre el brasileño Thiago Monteiro (7º preclasificado y 74º en el mundo) por 6-2, 2-6 y 6-3, en 2h16m. Y habrá un finalista local, ya que se medirá con Federico Coria, que venció en el segundo turno por 6-3 y 6-2 al francés Benoit Paire (28º), segundo preclasificado. Ambos buscarán la primera final de sus vidas profesionales.

Tras pasar por la clasificación (ganó sus tres encuentros) y dar el cimbronazo al llegar a los cuartos de final luego de imponerse en 2h19m al tercer favorito, el serbio Miomir Kecmanovic (41º), Cerúndolo mostró en esta nueva instancia que tiene reservas de energía como para seguir en la pelea. Tuvo un muy sólido primer set ante el brasileño y parecía escurrírsele de las manos el partido cuando en el segundo parcial fue superado claramente e incluso recibió atención médica en la mano izquierda (le pusieron un vendaje en un dedo). Sin embargo, en el set definitivo recuperó el nivel e impuso su juego.

Juan Manuel, que el mes pasado no pudo seguir participando en el Abierto de Australia por haber dado positivo de Covid-19 tras ganar su primer juego de la qualy, estará desde este lunes por primera vez entre los 255 mejores del mundo. Y con esta victoria, además, no necesitará pasar por la clasificación para ser parte del Argentina Open la próxima semana. Lo recibirán con los brazos abiertos: entra al main draw de Buenos Aires como "special exempt" (SE), algo reservado siempre por la organización por si algún inscripto en la clasificación no puede jugarla por estar en las semifinales de un torneo la semana previa.

Cerúndolo es el argentino más joven en alcanzar las semifinales de un torneo del Tour desde que Juan Martín del Potro lo consiguió, con 18 años y 4 meses, en Adelaida 2007. Asimismo, es el primer debutante en un cuadro principal de ATP que alcanza esa instancia desde que el húngaro Attila Balazs lo hizo en Bucarest 2012.

"Fue un gran partido, dejé todo en la cancha y pude aprovechar sus errores. Ahora me enfocaré en descansar y recuperarme. Estoy muy contento, vengo en una semana intensa y linda", dijo Juanma, tras su sexta victoria consecutiva en el certamen.

Su actuación en este ATP 250 lo catapulta a la "Carrera A Milán", que determina los clasificados para jugar en noviembre las Next Gen ATP Finals entre los ocho mejores jugadores sub 21 de la temporada. Cerúndolo subirá ahora al menos hasta la quinta posición de la clasificación que lidera el canadiense Félix Auger-Aliassime.

Mientras tanto, este sábado, en las semifinales del primer certamen profesional que protagoniza se medirá con Coria (95º), quien también tendrá su primera vez en esa instancia. "Me voy a encontrar jugando una semi en la Argentina, algo impensado para mí hasta no hace mucho", confesó Fede, inmediatamente después de aprovechar su tercer match point, y de cara a su próximo duelo, señaló: "Somos una máquina de sacar grandes talentos en la Argentina. Va a ser una batalla dura, que ya me dirá mi entrenador cómo prepararla, y contra alguien con el que jugamos juntos a la Play compartiendo equipo".

Conforme a los criterios de Más información