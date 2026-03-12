LA NACION

Así quedó el cuadro femenino de cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

Las ocho jugadoras que se impusieron en sus partidos de la cuarta ronda siguen en carrera por el título en California, Estados Unidos

Iga Swiatek venció con comodidad a Karolina Muchova y avanzó a cuartos de final
Iga Swiatek venció con comodidad a Karolina Muchova y avanzó a cuartos de final

Se cerró este miércoles la cuarta ronda del torneo femenino del Masters 1000 de Indian Wells 2026 que se lleva a cabo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, y se definieron las ocho tenistas que avanzaron a los octavos de final y siguen en carrera por el título.

En la parte alta del cuadro, Aryna Sabalenka (1ª), la máxima favorita a quedarse con el trofeo, le ganó con comodidad a Naomi Osaka (16ª) por 6-2 y 6-4 y su próxima rival será la canadiense Victoria Mboko (10ª), quien doblegó a Amanda Anisimova (6ª) por 6-4 y 6-1. Además, Linda Nosková (14ª) venció a Alexandra Eala (31ª) por 6-2 y 6-0 y se medirá vs. la sorprendente Talia Gibson (Q) quien dio el gran golpe de la etapa con su triunfo sobre Jasmine Paolini (7ª) por 7-5, 2-6 y 6-1.

En la zona baja de draw solo concluyeron dos de los cuatro juegos y no hubo sorpresas. Jessica Pegula (5ª) superó a la suiza Belinda Bencic (12ª) por 6-3 y 7-6 (5) y su siguiente escolló será Elena Rybakina (3ª), quien se impuso por retiro a la británica Sonay Kartal cuando se imponía 6-4 y 4-3.

Elina Svitolina (9ª) también festejó por el abandono de su oponente, Kateřina Siniaková, al momento en que ganaba por 6-1 y 1-1. En la próxima etapa se medirá con la polaca Iga Swiatek (2ª), quien eliminó a Karolina Muchova (13ª) por 6-2 y 6-0.

Resultados de los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells

  • Aryna Sabalenka (1ª) a Naomi Osaka (16ª) por 6-2 y 6-4.
  • Victoria Mboko (10ª) a Amanda Anisimova (6ª) por 6-4 y 6-1.
  • Linda Nosková (14ª) a Alexandra Eala (31ª) por 6-2 y 6-0.
  • Talia Gibson (Q) a Jasmine Paolini (7ª) por 7-5, 2-6 y 6-1.
  • Jessica Pegula (5ª) a Belinda Bencic (12ª) por 6-3 y 7-6 (5).
  • Elena Rybakina (3ª) a Sonay Kartal por 6-4, 4-3 y retiro.
  • Elina Svitolina (9ª) a Kateřina Siniaková por 6-1, 1-1 y retiro.
  • Iga Swiatek (2ª) a Karolina Muchova (13ª) por 6-2 y 6-0.
Aryna Sabalenka es la máxima candidata al título en el Masters 1000 de Indian Wells
Aryna Sabalenka es la máxima candidata al título en el Masters 1000 de Indian Wells

Cuartos de final del Masters 1000 de Indian Wells

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Aryna Sabalenka (1ª) vs. Victoria Mboko (10ª) - Jueves 12 de marzo a las 15 en el estadio 1.
  • Linda Nosková (14ª) vs. Talia Gibson (Q) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 17 en el estadio 2.
  • Jessica Pegula (5ª) vs. Elena Rybakina (3ª) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 21 en el estadio 1.
  • Elina Svitolina (9ª) vs. Iga Swiatek (2ª) - Jueves 12 de marzo desde no antes de las 18.30 en el estadio 2.
El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026
El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026WTA

Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Tabla de campeonas de Indian Wells

  • Martina Navratilova (Checoslovaquia) / Mary Joe Fernández (Estados Unidos) / Steffi Graf (Alemania) / Lindsay Davenport (Estados Unidos) / Serena Williams (Estados Unidos) / Kim Clijsters (Bélgica) / Daniela Hantuchová (Eslovaquia) / María Sharápova (Rusia) / Victoria Azarenka (Bielorrusia) / Iga Swiatek (Polonia) - 2
