24 de agosto de 2020

La noticia cayó como una bomba que mezcló alivio, bronca e indignación. Después de que Juan Manuel Galván, preparador físico de Guido Pella (35°), fuese el único test positivo de Covid-19 de los 1.400 que se realizaron en la "burbuja" sanitaria armada en Nueva York, hoy el tenista argentino confirmó que el nuevo test que le realizaron ayer a su PF dio negativo. Así, todo se trataría de un "falso positivo", ya que nunca presentó síntomas.

El pasado martes 18, Galván, quien prepara a Pella y al boliviano Hugo Dellien (94°), dio positivo en el segundo test que le realizaron. Automáticamente, ambos jugadores quedaron excluidos del torneo de Cincinnati y entrenaron en cuarentena, de acuerdo con las reglas de aislamiento dispuestas por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) y los especialistas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Pero los dos tenistas ya dieron negativo en cinco testeos diferentes y todavía se encuentran aislados en sus habitaciones sin poder entrenar, por lo que recién podrían salir el próximo domingo, justo antes del inicio del US Open, cuyo comienzo está previsto para el 31 de este mes.

Luego de insistir en varias oportunidades para que Galván volviera a ser testeado, recién ayer se pudo conseguir a través de una videollamada con médicos de la ATP y la USTA y hoy se conoció el resultado negativo del test. Ahora, el objetivo de Pella, aislado con su entrenador José Acasuso, quien también siempre dio negativo, será poder dejar las habitaciones para entrenarse de cara al Grand Slam estadounidense.

El descargo de Pella: "Hubo un gravísimo error"

A través de su cuenta de Instagram, el tenista bahiense realizó un fuerte descargo en el que mostró su marcado enojo por la situación que les está tocando vivir. "Esta es es la cara después de estar una semana encerrado con prácticamente nada de información del torneo y de la ATP. Di mi quinto negativo, tanto como Hugo como José. Y ayer a la tarde lo testearon a mi PF y, oh casualidad, dio negativo. Imagínense cómo me desperté, con las sensaciones con las que me desperté. No sé quién se va a ser cargo, qué va a pasar a ahora o quién me va a dar una solución", explicó Pella en sus historias de la red social.

"Juan es negativo y al parecer nunca tuvo el virus. Hoy recibí un llamado del departamento de salud diciendo que no voy a poder salir de la habitación hasta el 31, pero quiero creer que eso fue un error y me lo dijo antes de saber el resultado del test. Aunque sé que Titán había recibido desde hace bastante tiempo el resultado. No sé que va a pasar, creo que hubo un grave, un gravísimo error de parte de alguien. Y ojalá que alguien me pueda dar las explicaciones pertinentes porque lo que he pasado en esta semana fue muy difícil", agregó el tenista argentino.

Galván está presente desde hace más de 10 días en la "burbuja" sanitaria armada en Nueva York para la disputa de los torneos de Cincinnati y el US Open y siempre se mantuvo como asintomático y en muy buen estado. Su primer positivo se confirmó el martes 18 en la segunda prueba que le realizaron, después de 48 horas de un primer negativo a su llegada a Nueva York, tras una breve estadía en Miami con Pella. Al compartir los vuelos y las habitaciones con sus tenistas, ambos debieron ser aislados automáticamente para cumplir con la cuarentena.

La organización, según informó, inició un "rastreo de contactos para determinar si alguien debe estar en cuarentena durante 14 días". Además de los Pella y Dellien, el entrenador Acasuso dio negativo en el hisopado, pero de todos modos fue aislado, ya que compartía la habitación del hotel Long Island Marriott con Galván. La noticia generó incertidumbre en los tenistas argentinos, porque la mayoría estuvo en contacto directo con Galván o con alguien que haya estado junto con él. Pero ahora todo quedó en un falso positivo que generó fuerte indignación.

"Gracias por los menajes, no quise tocar mucho el celular porque no fue una semana para nosotros, para el equipo. La pasamos mal. Tuvimos una mezcla de sensaciones horribles, pero con este resultado negativo amanecimos con más fuerzas que nunca. Ojalá todo se resuelva de manera rápida y podamos salir lo antes posible", cerró Pella.