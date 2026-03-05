Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

El Masters 1000 de Indian Wells 2026, el primero de la temporada que se disputa en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos, continúa este jueves con partidos correspondientes a la primera ronda de los torneos masculino y femenino. Todos los encuentros se transmiten en vivo a través de ESPN 2, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

En el certamen de varones sobresale la presentación de varios argentinos. En el estadio 1, Francisco Comesaña choca con el estadounidense Sebastián Korda desde no antes de las 23 (hora argentina). Sebastián Báez, por su parte, se presenta desde no antes de las 17.30 vs. el taiwanés Chun-hsin Tseng en el escenario número 5, donde desde no antes de las 20.30 Juan Manuel Cerúndolo hace lo propio con el neerlandés Botic Van de Zandschulp.

Francisco Comesaña inicia su participación en el Masters 1000 de Indian Wells Instagram Francisco Comesaña

Como en cada certamen M1000, los 32 mejores preclasificados inician su participación en la segunda ronda. Entre ellos sobresalen Carlos Alcaraz (1°), Jannik Sinner (2°) y Novak Djokovic (3°), quien a la postre es uno de los dos máximos ganadores de la historia con cinco títulos junto a Roger Federer. Quienes también tienen el privilegio de no disputar la primera etapa son los tenistas albicelestes Francisco Cerúndolo (19°) y Tomás Etcheverry (29°) más el campeón defensor del título, el británico Jack Draper (14°).

El miércoles, en el arranque del campeonato, Camilo Ugo Carabelli superó al local Martin Damm por 7-6 (5) y 6-3 mientras que Mariano Navone cedió ante el también norteamericano Marcos Giron por 4-6, 7-5 y 6-3.

El cuadro del torneo masculino de Indian Wells 2026

La parte alta del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte baja del cuadro masculino del Masters 1000 de Indian Wells

Los 10 últimos campeones de Indian Wells

2025: Jack Draper (Gran Bretaña).

2024: Carlos Alcaraz (España).

2023: Carlos Alcaraz (España).

2022: Taylor Fritz (Estados Unidos).

2021: Cameron Norrie (Gran Bretaña).

2020: Cancelado por la pandemia de coronavirus.

2019: Dominic Thiem (Austria).

2018: Juan Martín Del Potro (Argentina).

2017: Roger Federer (Suiza).

2016: Novak Djokovic (Serbia).

2015: Novak Djokovic (Serbia).

El británico Jack Draper ganó su único Masters 1000 de su carrera en Indian Wells 2025 PATRICK T. FALLON� - AFP�

En el torneo de mujeres, Solana Sierra, la única argentina en el cuadro principal hace su debut contra la estadounidense Peyton Stearns. El partido se disputa desde no antes de las 0.30 del viernes (hora argentina) en el estadio número 1.

Las tenistas preclasificadas en el cuadro principal son Aryna Sabalenka (1ª), Iga Swiatek (2ª), Elena Rybakina (3ª) y las estadounidenses Coco Gauff (4ª), Jessica Pegula (5ª) y Amanda Anisimova (6ª), entre otras.

El cuadro del torneo femenino de Indian Wells 2026

La parte alta del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

La parte baja del cuadro femenino del Masters 1000 de Indian Wells

Tabla de campeones de Indian Wells

Rama masculina

Novak Djokovic (Serbia) / Roger Federer (Suiza) - 5

Jimmy Connors (Estados Unidos) / Michael Chang (Estados Unidos) / Rafael Nadal (España) - 3

Lleyton Hewitt (Australia) / Pete Sampras (Estados Unidos) / Jim Courier (Estados Unidos) / Boris Becker (Alemania) / Roscoe Tanner (Estados Unidos) / Carlos Alcaraz (España) - 2

Rama femenina