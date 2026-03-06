Indian Wells: Sebastián Báez y Juanma Cerúndolo, las alegrías argentinas de la jornada

La jornada del jueves, segundo día de acción en el cuadro principal, arrojó un saldo de dos triunfos y una caída para la delegación argentina en el cemento de Indian Wells. El primer éxito en el certamen que inaugura la gira de los Masters 1000 fue para Sebastián Báez, 53° del ranking, que dejó en el camino al taiwanés Chun Hsin Tseng (144°), ingresado desde la clasificación, con parciales de 6-3 y 6-2.

Con este triunfo, Báez ratificó las buenas sensaciones que ya había tenido en canchas rápidas en el inicio de la temporada, con los tres triunfos que logró en enero en la United Cup y la final que alcanzó en el ATP 250 de Auckland. Sólido en el servicio, el bonaerense ganó el 78% de los puntos que jugó con el primer servicio, no sufrió quiebres de servicio, acumuló 14 tiros ganadores y 19 errores no forzados y tomó cuatro veces el saque de Tseng, que sólo anotó 6 winners y cometió 33 equivocaciones.

Ya en el tercer mes de competencia de la temporada, la efectividad de Báez sobre cemento, que fue una grata sorpresa en el principio del año, parece haber llegado para quedarse. Enfrentando a un rival de menor calibre, que accedió al cuadro principal mediante las rondas previas, el nacido en San Martín no tuvo ningún inconveniente para salir airoso en solo 1 hora y 20 minutos de juego, con dos quiebres en cada set y sin otorgar breaks. Fue también una victoria importante, luego de no haber podido defender la gran gira sudamericana que había conseguido en el año pasado, incluido un tropiezo temprano en Río que le costó un fuerte retroceso en el ranking. La exigencia crecerá pronto para Báez, que tendrá un duro rival en la segunda ronda, etapa en la que se medirá con el checo Jiri Lehecka (23°).

Más trabajado fue el muy buen triunfo de Juan Manuel Cerúndolo (70°), que eliminó al neerlandés Botic van de Zandschulp (59°) en 2 horas y 42 minutos de juego por 7-6 (7-3), 6-7 (5-7) y 6-3. Fue el primer éxito para el zurdo porteño en el desierto californiano, cuatro años después de su primera participación, y también su primera victoria en el cuadro principal de un torneo del ATP Tour en canchas duras en 31 meses, desde el US Open 2023.

Dentro de un duelo parejo y cambiante, Cerúndolo supo aprovechar sus chances (4 de 5 en break-points, contra 3/7 de su rival), anotó 24 winners y 31 errores no forzados, mientras que Van de Zandschulp señaló más ganadores (42), pero duplicó a Juanma en fallos (64). Lo próximo para el menor de los hermanos Cerúndolo será el francés Arthur Rinderknech (28°).

Por la noche, Francisco Comesaña (82°) se despidió con una caída clara frente al norteamericano Sebastian Korda (37°) por 7-5 y 6-0. Tal como lo indica la cuenta, hubo mucha diferencia entre un parcial y el otro; el marplatense dio una gran pelea en el primer set, donde todo fue paridad hasta el 5-5; luego, Korda se llevó los ocho games siguientes de manera sucesiva. Fue la séptima derrota del año para el Tiburón Comesaña, y el cuarto tropiezo en un debut, luego de las despedidas tempranas en Hong Kong, Buenos Aires y Río de Janeiro.

Estos son los principales resultados de la jornada:

Grigor Dimitrov (Bulgaria) a Terence Atmane (Francia) 6-4, 5-7 y 6-4

Nuno Borges (Portugal) a Emilio Nava (Estados Unidos) 7-6 (11-9) y 7-5

Alexander Shevchenko (Kazajistán) a Sho Shimabukuro (Japón) 6-4, 3-6 y 6-2

Rinky Hijikata (Australia) a Francesco Maestrelli (Italia) 7-6 (7-5) y 6-4

Mackenzie McDonald (Estados Unidos) a Matteo Arnaldi (Italia) 6-0 y 6-1

Kamil Majchrzak (Polonia) a Giovanni Mpetshi Perricard (Francia) 6-3, 1-6 y 7-5

Aleksandar Kovacevic (Estados Unidos) a Hubert Hurkacz (Polonia) 7-6 (8-6) y 7-6 (7-4)

Benjamin Bonzi (Francia) a Valentin Royer (Francia) 6-4 y 6-3

Roberto Bautista Agut (España) a Fábián Marozsán (Hungría) 6-4, 6-7 (2-7) y 6-4

Alejandro Tabilo (Chile) a Rafael Jodar (España) 6-1 y 6-2

Alex Michelsen (Estados Unidos) a Daniel Mérida (España) 6-3 y 6-4

Jacob Fearnley (Gran Bretaña) a Damir Dzumhur (Bosnia y Herzegovina) 6-3 y 6-3

