Coronavirus. Guido Pella fue excluido del torneo de Cincinnati: las razones

Guido Pella, al margen de Cincinnati después de que un colaborador de su cuerpo técnico dio positivo al Covid-19

Guido Pella se quedará sin poder jugar el Masters 1000 de Cincinnati, el certamen que comenzará el sábado próximo en Nueva York. El zurdo de Bahía Blanca, 35° del ranking de la ATP, quedó excluido de acuerdo con las reglas de aislamiento dispuestas por la Asociación de Tenis de los Estados Unidos (USTA) y los especialistas del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, después de que Juan Manuel Galván, su preparador físico, diera positivo de Covid-19.

Pella y el boliviano Hugo Dellien (94°), que también es preparado físicamente por Galván, tuvieron resultados negativos en los distintos tests, pero deben permanecer aislados en sus habitaciones. Dellien tenía proyectado jugar la qualy de Cincinnati desde mañana, mientras que Pella tenía acceso directo al cuadro principal del Masters 1000. Al tener que estar aislado durante doce días, el zurdo argentino llegaría con lo justo al US Open, cuyo comienzo está previsto para el 31 de este mes.

"Lamentablemente el positivo es de mi preparador físico, Juan Manuel Galván. Por el estrecho contacto que tuvimos la semana pasada en Miami, y el contacto que tuvo José Acasuso mi entrenador en el avión y compartiendo la habitación, por eso estamos los dos cumpliendo un aislamiento obligatorio de dos semanas. Los dos tests, los de José (Acasuso) y el mío dieron negativo, estamos perfectos, no sentimos nada. Mi preparador físico está atravesando esta enfermedad de manera asintomática, pero lamentablemente el torneo me retiró. Ahora el procedimiento va a ser con testeos regulares, tengo uno dentro de dos días para ver si pasa de negativo a positivo, para ver si tengo algunos síntomas. Dentro de todo, la comunicación es fluida con los médicos y también con la ATP. Quería comentarles esto. Es mala suerte que me haya tocado dentro de los 1400 tests que hicieron, pero no queda otra que hacer todo lo posible para pasar rápido estas dos semanas y ver si se puede llegar al US Open", expresó Pella a través de un posteo en Instagram.

Galván está presente desde el último fin de semana en la "burbuja" sanitaria armada en Nueva York para la disputa de los torneos de Cincinnati y el US Open. Conocido como el Titán, Galván está asintomático y en muy buen estado, pero deberá permanecer aislado durante los próximos doce días.

Juan Manuel Galván, el preparador físico de Guido Pella

El positivo de Galván, un destacado profesional que trabaja en sociedad con Martiniano Orazi, el PF de Diego Schwartzman, se confirmó el martes en la segunda prueba que le realizaron, después de 48 horas de un primer negativo a su llegada a Nueva York, tras una breve estadía en Miami con Pella.

La organización, según informó, inició un "rastreo de contactos para determinar si alguien debe estar en cuarentena durante 14 días". José "Chucho" Acasuso, entrenador de Pella, dio negativo en el hisopado, pero de todos modos fue aislado, ya que compartía la habitación del hotel Long Island Marriott con Galván.

La noticia generó incertidumbre en los tenistas argentinos, porque la mayoría estuvo en contacto directo con Galván o con alguien que haya estado junto con él.

Según comunicó ayer la USTA, el de Galván se trata del único positivo de los 1400 test realizados desde que comenzaron las pruebas, el 13 de agosto. En una rueda de prensa virtual para dar detalles sobre el protocolo de seguridad, Michael Dowse, CEO de la USTA, habló sobre el caso positivo, aunque sin nombrar puntualmente al PF argentino: "En nuestra planificación y planificación de contingencia, esperábamos que esto (un positivo de Covid-19) sucediera. Como mencionamos, realizamos 1400 pruebas. Matemáticamente se esperaba que haya un resultado positivo y más de uno. Nos anticipamos a esto y hemos puesto un protocolo muy específico en el lugar para evitar que esto se propague ampliamente".

Fuente: AFP - Crédito: John DONEGAN

La organización del evento tenístico, según los protagonistas, está siendo estricta. Jugadores y miembros de sus equipos que se encuentran alojados en la "burbuja" de Long Island, a aproximadamente 35 kilómetros de Flushing Meadows, diariamente deben completar una ficha con tres preguntas: si en los últimos 14 días tuvo síntomas de Covid-19, si no tuvo test positivo de coronavirus en los últimos diez días y si estuvo con alguien que haya tenido síntomas del virus en los últimos 14 días. Además, deben permanecer en el hotel con barbijo.

Al salir del hotel, que en su momento fue apodado "Alcatraz" porque está aislado del centro de la ciudad, jugadores y asistentes les entregan las fichas a los encargados de seguridad, se les toma la temperatura, les colocan una pulsera que certifica que pasaron por el proceso diario y recién allí se les permite subir al ómnibus que los traslada al Billie Jean King National Tennis Center.

Los integrantes de la "burbuja" preparada para el tenis no pueden salir e irse a Manhattan. Aquel que lo haga será expulsado del certamen. "A lo armado en Long Island lo llamamos el Proyecto Manhattan. No puedes ir a Manhattan, pero te traeremos Manhattan. Hay todo: hay un gimnasio, una sala para hacer recuperación, una sala de juegos, un simulador de golf, simulador de otros deportes, un enorme salón al aire libre, camiones de comida cada noche. Hay una buena vibra", dijo Stacey Allaster, directora del US Open.