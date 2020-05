Andrea Gaudenzi, titular de la ATP, apostó por la reanudación de la actividad. Crédito: ATP Tour

ROMA - El italiano Andrea Gaudenzi, titular de la ATP, apostó por la reanudación de la actividad al considerar "poco sabio" cancelar definitivamente la temporada 2020 del tenis por la pandemia del coronavirus: "Abandonar ahora no sería sabio, nadie sabe qué pasará. Queremos seguir siendo optimistas", afirmó Gaudenzi sobre la situación del circuito internacional del tenis masculino.

En una entrevista publicada por Supertennis, el presidente de la ATP repasó la actualidad del calendario, cuya actividad está programada para reanudarse el 12 de julio. "Por ahora, en frente sólo hay escenario hipotéticos y es por esto que aún no tomamos una decisión. Entre las opciones podrían estar jugar sin público, además de otras elecciones a tomar en mérito a las restricciones para los viajeros", indicó Gaudenzi.

Algunos días atrás quien se había referido a esta situación fue el tenista Rafael Nadal que contrario a las palabras del italiano había manifestado que "Hasta que no haya una cura la situación va a ser complicada para la vuelta del tenis, que es un deporte totalmente global, semana a semana". Además había dejado en claro que en el tenis debe haber responsabilidad: "es difícil que pueda haber un torneo oficial a corto o mediano plazo", había declarado.

Rafaela Nadal habló sobre la situación hace algunos días y dejó en claro que no debe haber responsabilidad de todos para que regrese la actividad Fuente: Archivo

Por su parte, el titular de la ATP recordó que "cada país es una situación diferente" sobre las condiciones de traslados internacionales por lo cual, advirtió, "será difícil organizarse con naciones en fases diversas y con reglas diferentes" respecto del Covid-19.

"Suecia, por ejemplo, está teniendo un enfoque diferente, podremos pensar en jugar un torneo allí, pero es evidente que en la situación actual no podemos llegar 100 jugadores a Suecia", subrayó Gaudenzi sobre el país donde se registraron 3.000 muertos por la pandemia.

El directivo italiano precisó que la ATP se puso el plazo del 15 de mayo "como fecha límite para los torneos posteriores a Wimbledon en julio y el 1 de junio para decidir sobre los compromisos de agosto".

El tercer torneo de Grand Slam del año ya fue cancelado, mientras que Roland Garos postergó su inicio para una semana después del final del US Open. "Tenemos una ventana que va desde seis a ocho semanas para decidir si jugar o no un torneo, no más. Pero, repito, quiero ser optimista", insistió Gaudenzi.

La postura positiva de Gaudenzi contrasta con la decisión de los organizadores de la Rogers Cup de Canadá, quienes cancelaron la edición de 2020 del torneo WTA Premier de Montreal, postergado para el año próximo con sede a confirmar.

La Rogers Cup invierte cada año las ciudades donde se disputan los torneos respectivos ATP y WTA de Toronto y Montreal. Asimismo, Tennis Canadá canceló todos los eventos hasta el 31 de mayo con la excepción de la ATP Rogers Cup, el Masters 1000 que se mantiene en programa en Toronto, previsto para julio pero con opción de jugarse del 7 al 16 de agosto de ser necesario.

A partir del testimonio de Gaudenzi recién a fines de agosto se sabrá qué pasará con el Abierto de Estados Unidos, que suele ser el cuarto y último Grand Slam de la temporada, pero que este año, según está previsto, dejará ese puesto a Roland Garros.

El Abierto de Francia debía disputarse del 24 de mayo al 7 de junio, pero la pandemia de coronavirus obligó a cambiar su fecha, por lo cual se jugará del 20 de septiembre al 4 de octubre. Sin embargo, un eventual nuevo cambio puede llevar a Roland Garros a jugarse del 27 de septiembre al 11 de octubre, siempre sobre la arcilla de la capital francesa.

Mateo Berrettini opinó sobre lo que viene

A la espera de una definición de la ATP está el tenista italiano Matteo Berrettini, número 8 del mundo y quien destacó que "las indicaciones sanitarias deberán darlas los expertos".

"Creo que es muy difícil permitir a un país albergar un evento con 400 o 500 atletas que llegarán desde 80 países diferentes, pero espero equivocarme y que en un futuro cercano se pueda jugar y retomar la actividad porque lo precisa el mundo", opinó Berrettini.

Mateo Berrettini, el número 8 del mundo, dejó sus sesaciones de cara al regreso de la actividad Fuente: Archivo

En diálogo con Radio 1 Rai desde Boca Raton, Florida, el tenista "azzurro" habló sobre la eventual reanudación de la actividad y consideró que unas de las condiciones que ve posibles es "jugar sin público". "Evitar todos los contactos no necesarios partiendo de estrecharse la mano entre los atletas y con el árbitro y las toallas que no deben ser tocadas por los alcanzapelotas", agregó Berrettini.

El jugador italiano reconoció que en caso de volver a jugar encontraremos "un tenis realmente al que estamos acostumbrados, pero sin alterar las bases". "Jugar con un guante de látex, por ejemplo, no puede ser lo mismo porque se pierde completamente la sensibilidad sobre la raqueta y creo que no se puede hacer", explicó Berrettini.

El tenista "azzurro", que comparte la cuarentena con la jugadora croata naturalizada australiana Ajla Tomljanovic, número 55 de la WTA, también contó cómo vive la situación en Estados Unidos, donde casi 80.000 personas murieron por el Covid-19.

"También aquí la situación está un poquito mejor. No hubo un aislamiento tan restrictivo como en Italia, pero igualmente seguimos las reglas bastantes férreas. Pudimos entrenarnos porque tenemos una casa que nos permite ejercitarnos y jugamos al tenis en una casa privada", narró Berrettini. Durante esta actividad Berrettini reveló que sufrió una pequeña lesión de tobillo, de la cual, contó, se está recuperando sin jugar.

Fuente: ANSA