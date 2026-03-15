Indian Wells: Daniil Medvedev sorprendió a Carlos Alcaraz y lo dejó sin invicto en el año

Jannik Sinner había despachado con holgura al 4º del ranking, Alexander Zverev: un 6-2 y 6-4 impropio de una semifinal del “quinto torneo de Grand Slam”. Pero Indian Wells se reservaba la chance, escasa, de una sorpresa.

Y la hubo. Daniil Medvedev, un gran tenista y ex Nº 1 que hoy está lejos del techo alguna vez alcanzado, derrotó al mejor de la actualidad. Carlos Alcaraz estaba invicto en el año, pero un día le tocó perder. El español vio caer su serie de 16 victorias por un impensado triunfo del ruso, que hasta zafó de dos set points y terminó venciendo por 6-3 y 7-6 (7-3) en el cemento califiorniano.

Medvedev tendrá hoy la oportunidad de desquitarse de sus caídas en las finales de 2023 y 2024, pero tumbar a Sinner será muy difícil. Un doblete contra los mejores del presente, y en semejante certamen, sería memorable.

De vuelta a su mejor nivel después de un desastroso 2025, Medvedev sometió desde su potente servicio a un Alcaraz sin chispa, afectado por las temperaturas superiores a los 30 grados en el desierto californiano. Medvedev “hizo un partido increíble. Desde el inicio hasta el final estuvo jugando de forma irreal. Sinceramente nunca había visto a Daniil jugar así”, lo alabó Alcaraz ante la prensa.

Indian Wells, primer Masters 1000 del año, es uno de los torneos donde mejor ha rendido Alcaraz, que no se ha bajado antes de semifinales desde 2021. Este sábado, sin embargo, se estrelló por segunda vez seguida en esa barrera, tras la caída en una semi de 2025 contra el inglés Jack Draper.

La derrota ante Medvedev, frente al que tenía un registro positivo de 6-2, implicó el final de varias rachas impresionantes para Alcaraz, de 22 años. Sus 16 victorias seguidas le brindaron su ansiada primera corona del Abierto de Australia, completando el Grand Slam de carrera más joven que nadie, y otro título en el ATP 500 de Doha. En canchas rápidas al aire libre sumaba 34 victorias consecutivas, la tercera mayor de la era Open.

“No estoy cansado de que la gente piense que tengo que ganar cada partido. Se trata de perseguir mis objetivos, lo que me marco antes de cada torneo”, dijo Alcaraz antes de admitir el peso de ser el gran rival a batir en el circuito. “A partir de ahora tengo que saber que todos los jugadores van a jugar así, y estar preparado”, subrayó.

Medvedev, de 30 años, también llegaba al duelo en un momento excepcional, con el registro de más partidos ganados este año, que aumentó a 18. El moscovita exhibió lo mejor de su repertorio, con un servicio dominante y piernas y brazos para devolver golpes desde cualquier lugar.

Una única bola de break le sirvió para adjudicarse el primer set. En el segundo fue el primero en entregar el servicio pero, al verse 3-1 abajo, devolvió inmediatamente el quiebre. Alentado por el público en el court central, Alcaraz siguió insistiendo hasta avanzarse 5-4 y tener dos pelotas para empatar el partido, pero Medvedev las contuvo de nuevo con el saque. La superioridad del ruso se concretó en un tiebreak en el que llegó a tener una ventaja de 6-1. “Resistí en el segundo set como pude”, explicó Medvedev. “Pero estoy jugando un gran tenis. Muy contento de ganar a alguien tan fuerte como él”.

Primera final para Sinner

La exhibición de Medvedev dejó a los aficionados de Indian Wells sin la esperada final entre Alcaraz y Sinner, que hubiera sido la novena entre los dos gigantes del tenis actual. El italiano sí hizo los deberes y se clasificó para su primera final de Indian Wells.

El número 2 mundial se erigió en el primer italiano en alcanzar la final masculina de este prestigioso torneo, del que se ausentó en 2025 por el doble positivo por clostebol registrado un año antes. Sinner, que no ha cedido un set en el torneo, zanjó el duelo en apenas una hora y 23 minutos y comenzó la recuperación para la final del domingo ante Medvedev, al que ha batido en sus tres últimos encuentros. “Ha vuelto a un nivel muy alto”, le reconoció el italiano. “Ha encontrado de nuevo un muy buen equilibrio en la pista”.

Sinner trata de reactivar un arranque de curso decepcionante, en el que tropezó en semifinales del Abierto de Australia y cuartos de final de Doha.