Así quedó conformada la final del Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 conoce a sus finalistas. Se trata de Jannik Sinner, el N° 2 del mundo y Daniil Medvedev, que dio la sorpresa al sacar ni más ni menos que al N° 1 y bicampeón, Carlos Alcaraz. La definición del “quinto Grand Slam”, como se denomina al certamen que se juega en California, tendrá lugar este domingo desde las 19 de la Argentina, con televisación en vivo de alguna de las señalesde ESPN y de la plataforma de streaming Disney+.

En el primer turno de la jornada de semifinales de este sábado, el hombre “zanahoria”, como algunos fanáticos apodan a Sinner, se deshizo fácilmente de su rival de turno, el alemán AlexanderZverev, por 6-2 y 6-4 en una hora y 23 minutos de juego. De esta manera, el italiano tendrá su propia revancha personal llegando por primera vez a la final de Indian Wells.

Jannik Sinner se quiere consagrar en Indian Wells, uno de los pocos certámenes esquivos en su carrera CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

“Es un gran logro. Significa mucho para mí”, dijo Sinner. “Es la tercera vez que disputaba las semifinales, así que me hace muy feliz. Veremos lo que sucede. El siguiente partido será una prueba muy dura, pero estoy contento. He mejorado esta semana, en este torneo, y eso es lo más importante para mí”.

Sinner acumula cinco Masters 1000 en su vitrina, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; y París 2025.

Jannik Sinner había dicho que Alexander Zverev representaba un gran riesgo, pero lo eliminó sin drama CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Luego, el ruso Medvedev (11°) dio la sorpresa al dejar afuera a Carlos Alcaraz, campeón en 2023 y 2024 al vencerlo por 6-3 y 7-6 (2). El ‘Loco’ Daniil quiere recuperar su mejor versión, aquella que lo llevó a ser el mejor del mundo en 2022, para volver a ocupar los primeros puestos del ranking. Y va por el buen camino, porque ya ganó dos títulos en lo que va del año (ATP 250 de Brisbane y ATP 500 de Dubai) y por su actuación en Indian Wells volverá al Top Ten esta semana. Antes eliminó al inglés Jack Draper, sorpresivo campeón 2025.

Medvedev tiene cinco Masters 1000 en su carrera. Se congragó en Cincinnati y Shangái 2019, París 2020, Toronto 2021 y Miami 2023.

Tanto él como Sinner llegaron a la definición sin perder sets. Por lo que el encuentro, a priori, promete ser de alto voltaje.

Cuando está bien, el 'Loco' Daniil es un oponente dificilísimo para cualquier rival; lo sufrió Carlos Alcaraz Mark J. Terrill� - AP�

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA

Martina Navratilova, Mary Joe Fernández, Steffi Graf, Lindsay Davenport, Serena Williams, Kim Clijsters, Daniela Hantuchová, María Sharápova, Victoria Azarenka e Iga Swiatek: Dos.

Roger Federer, ya retirado, es uno de los randes ganadores en el Masters 1000 de Indian Wells AFP

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 concluye este domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. La final, como los partidos más destacados que tuvo el certamen, se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros contaron (también lo hará la definición) con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.