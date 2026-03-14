Masters 1000 de Indian Wells: partidos de hoy y cómo está el cuadro

Este sábado continúa la actividad en la edición 2026 del Masters 1000 de Indian Wells, el primer certamen de esta categoría en lo que va de la temporada. Después de varios días de mucha actividad, se disputan apenas dos partidos correspondientes a las semifinales masculinas. En la Argentina, los encuentros se pueden ver en vivo por streaming a través de la plataforma Disney+, mientras que los más destacados también se transmiten por televisión en alguna de las señales de ESPN.

Los cuatro mejores de esta edición se definieron en la jornada de este jueves. Primero, Alexander Zverev (4° del ranking ATP) dejó en el camino al francés Arthur Fills (32°), tras ganarle por 6-2 y 6-3. Luego, Jannik Sinner (2°) superó al local Learner Tien (27°) por un contundente 6-1 y 6-2. Posteriormente, Daniil Medvedev (11°) dejó fuera de competencia al campeón 2025, el británico Jack Draper (14°) al ganarle por 6-1 y 7-5. Por último, Carlos Alcaraz (1°) eliminó al británico Cameron Norrie (29°) por 6-3 y 6-4.

Jannik Sinner, Daniil Medvedev, Alexander Zverev y Carlos Alcaraz son los cuatro mejores del Masters 1000 de Indian Wells 2026 Canchallena

La primera semifinal la protagonizarán Zverev y Sinner a las 5.30 (horario argentino). El alemán persigue su octavo título de esta categoría y, a su vez, el primero en Indian Wells, donde su mejor actuación fue alcanzar los cuartos de final en 2021 y 2024. El italiano acumula cinco Masters 1000, todos en diferentes sedes: Canadá 2023; Miami, Cincinnati y Shanghái 2024; y París 2025.

El segundo cruce, en el que quedarán definidos los dos finalistas, será entre Medvedev y Alcaraz no antes de las 19. El ruso quiere recuperar su mejor versión, aquella que lo llevó a ser el mejor del mundo en 2022, para volver a ocupar los primeros puestos del ranking. En caso de pasar a la final, volverá al Top 10 desplazando al kazajo Alexander Bublik. El español persigue su noveno Masters 1000 tras los dos de Madrid (2022 y 2023) e Indian Wells (2023 y 2024), y los conseguidos en Miami (2022), Montecarlo (2025), Roma (2025) y Cincinnati (2025).

Carlos Alcaraz ganó el Masters 1000 de Indian Wells en 2023 y 2024, por lo que sueña con levantar su tercer trofeo CLIVE BRUNSKILL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Así se juegan las semifinales de Indian Wells 2026

17.30 : Alexander Zverev vs. Jannik Sinner - Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.

: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner - Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. 19: Daniil Medvedev vs. Carlos Alcaraz - Court central del complejo Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Cómo ver online el Masters 1000 de Indian Wells 2026

El Masters 1000 de Indian Wells 2026 se extiende hasta este domingo 15 de marzo en el Indian Wells Tennis Garden de California, Estados Unidos. Los partidos más destacados se pueden ver en vivo por televisión en las diferentes señales de ESPN, mientras que la totalidad de los encuentros cuentan con transmisión exclusiva de la plataforma de streaming Disney+, en su plan premium.

ESPN y sus diferentes señales.

Disney+ Premium.

Máximos ganadores del Masters 1000 de Indian Wells

ATP

Novak Djokovic y Roger Federer: Cinco títulos.

Rafael Nadal, Jimmy Connors, Michael Chang y Carlos Alcaraz: Dos.

WTA