Coronavirus: Roger Federer se mantiene activo y manda un mensaje de optimismo

Roger Federer pasa sus días de cuarentena en su casa de Suiza y no pierde momentos para mantenerse activo y seguir con su magia intacta. En un video casero, además de mostrar su técnica y su arte con una raqueta en la mano también se encarga de mandar mensajes de optimismo y superación en estos días de pandemia que mantiene en alerta al mundo a causa del coronavirus Covid-19.

"Otro día de rutina y de práctica en casa con guantes, bufanda y pelota de tenis en la mano. Espero que todos estén seguros y saludables. Sean positivos y activos . Vamos a superar esto juntos", fueron algunas de sus palabras en un video que publica en su cuenta de Instagram.

"Es muy importante, más que nunca, escuchar a nuestros gobiernos y adaptarnos a la nueva situación", pidió Federer a sus seguidores.

Ayer se supo que Wimbledon, el torneo que Roger obtuvo ocho veces y lo conoce de memoria , no se jugará por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. " Estoy desvastado ", había confesado el suizo, el rey del césped inglés.

De acuerdo a un comunicado de la organización. "Con gran pesar, el Consejo del All England Club y el Comité Administrativo de The Championship hemos decidido hoy que The Championships 2020 será cancelado por situaciones de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus".

La última vez que el suizo estuvo en una cancha de tenis fue durante las semifinales del Australian Open ante Novak Djokovic. En ese partido cayó por 7-6, 6-4 y 6-3. Hasta el momento, fue el único Grand Slam del año que se disputó durante 2020.