La tenista rumana Simona Halep, número 2 del mundo, no jugará el US Open y sólo habrá cuatro Top Ten en Nueva York. Fuente: Archivo - Crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP

17 de agosto de 2020 • 10:55

Tal como se sospechaba, la tenista rumana Simona Halep, número 2 del circuito femenino, no viajará a Nueva York para competir en el Abierto de los Estados Unidos. De esta manera, solamente cuatro jugadoras del Top Ten competirán en Flushing Meadows, programado para el 31 del mes actual.

"Después de examinar todos los factores involucrados y con las circunstancias excepcionales en las que estamos viviendo, he decidido que no viajará a Nueva York para jugar el US Open. Siempre dije que pondría mi salud en el centro de mi decisión y por lo tanto prefiero quedarme y entrenar en Europa. Sé que la USTA y la WTA ha trabajado incansablemente para hacer un evento seguro y les deseo a todos un torneo exitoso", comunicó Halep, que este domingo conquistó el torneo de Praga, el segundo organizado por la WTA desde la reanudación de la competición, al superar en la final a la belga Elise Mertens por 6-2 y 7-5.

Con la baja de Halep, solamente serán cuatro las jugadoras del Top Ten que competirán en el US Open: la checa Karolina Pliskova (3° del mundo), la estadounidense Sofia Kenin (4°), la leyenda estadounidense Serena Williams (9°) y la japonesa Naomi Osaka (10°).

Ya habían confirmado que no viajarían a la ciudad de Nueva York la australiana y número 1 del mundo, Ashleigh Barty; la ucraniana Elina Svitolina (5°); la canadiense Bianca Andreescu (6° y campeona en Flushing Meadows en 2019); la holandesa Kiki Bertens (7°); y la suiza Belinda Bencic (8°).

Salvo Andreescu, que debido al brote de coronavirus no logró hacer una correcta recuperación de una lesión de rodilla que acarrea desde 2019, las otras tenistas decidieron no viajar a Nueva York por temor a contagiarse de Covid-19. Prefieren permanecer en Europa para entrenarse con miras a la gira sobre polvo de ladrillo, desde septiembre.

El cuadro masculino también presentará ausencias de peso, como las de Rafael Nadal, Gael Monfils, Fabio Fognini y Stan Wawrinka.