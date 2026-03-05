Indian Wells: Camilo Ugo Carabelli festejó su primer triunfo del año en canchas rápidas

La primera jornada del cuadro principal del Masters 1000 de Indian Wells incluyó una victoria y un tropiezo para la delegación argentina en el desierto californiano, donde se juega sobre cemento. Camilo Ugo Carabelli avanzó a la segunda ronda al superar al estadounidense Martin Damm Jr. por 7-6 (7-5) y 6-3, mientras que Mariano Navone quedó eliminado en el debut frente al norteamericano Marcos Giron, que se impuso por 4-6, 7-5 y 6-3.

Ugo Carabelli, 67° del ranking, cumplió con el primer objetivo al superar al zurdo Damm (129°; invitado especial). Después de una gira sudamericana con puntos defendidos en el Challenger de Rosario y cuartos de final en el ATP de Buenos Aires, además de derrotas consecutivas en Río de Janeiro y Santiago, el porteño necesitaba repuntar luego de dos eliminaciones tempranas. También buscaba recuperar confianza en canchas duras, luego de un comienzo poco propicio en la gira oceánica, en la que cosechó tres derrotas.

El curioso punto que necesitó revisión del VAR

El primer set transitó sin quiebres y con alta tensión. ya que Ugo Carabelli asumió la iniciativa, cometió más errores no forzados, pero sostuvo la agresividad. Hubo, cuando promediaba el primer set, un punto curioso que incluyó doble pique, toque de red y la revisión del video por parte del umpire Renaud Lichtenstein. En el 3-4 y 15-30, Ugo Carabelli fue a buscar una pelota en uno de los cuadrados, consiguió devolverla y luego Damm la mandó lejos por el fondo. Pero enseguida el juez de silla decidió revisar la acción, porque antes de que el argentino tocara la red -que no era infracción porque fue en la parte del pasillo de dobles-, comprobó que la pelota picó dos veces antes de que Ugo Carabelli la pudiera conectar; por lo tanto el punto le correspondió a Damm, que así quedaba doble break-point, aunque el argentino consiguió salvar su game de servicio.

El Brujo levantó un set-point en el noveno juego con su servicio y llevó la definición al tie-break, en el que se mostró más solvente. Esa diferencia, mínima pero necesaria, le dio confianza para ir por más. En el segundo parcial mantuvo la presión desde el fondo, aceleró con la derecha y consiguió el único quiebre en el tramo decisivo para sellar el 6-3. El argentino terminó el duelo con 20 winners y 15 errores no forzados; aquí estuvo la diferencia con el estadounidense, que sumó más tiros ganadores (34), pero triplicó al argentino en equivocaciones (45). En la próxima instancia Ugo Carabelli se enfrentará con otro estadounidense, Brandon Nakashima (30°).

El resumen del triunfo de Ugo Carabelli

Distinta fue la historia para Navone, debido a que el bonaerense, que modificó su equipo de trabajo en las últimas semanas, arrancó firme ante Marcos Giron y se llevó el primer set tras recuperar un quiebre y golpear en el momento justo. Pero Giron levantó el nivel en el segundo parcial; el de 9 de Julio tuvo un errático game de saque en el 5-5 y el estadounidense quebró para luego quedarse con el set; con mejores sensaciones, el nacido en California consiguió un quiebre temprano y luego conservó la ventaja sin mayores problemas; otro quiebre le dio el partido y el boleto a la segunda ronda.

Este jueves se presentarán Sebastián Báez vs. Chun Hsin Tseng (Taiwán), Juan Manuel Cerúndolo vs. Botic van de Zandschulp (Países Bajos), y Francisco Comesaña vs. Sebastian Korda (Estados Unidos), mientras que Solana Sierra, única representante en la rama femenina, se enfrentará con Peyton Stearns (Estados Unidos).

Camilo Ugo Carabelli obtuvo su primer triunfo del año en canchas rápidas (Photo by MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) MATTHEW STOCKMAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Resultados del miércoles en Indian Wells: