La tenista estadounidense Danielle Collins, actual 51° del ranking mundial y quien hace unas semanas había criticado a Novak Djokovic por señalar como "imposibles" los protocolos del próximo US Open, fue expulsada del World Team Tennis, una tradicional liga profesional que este año se está jugando en Virginia, por no respetar las estrictas reglas sanitarias.

Collins, cuya mejor actuación en torneos de Grand Slam fue alcanzar las semifinales del Abierto de Australia 2019, se saltó los protocolos al abandonar sin permiso el hotel de The Greenbrier, en Virginia Occidental, donde los participantes del World Team Tennis están residiendo durante las tres semanas de la competencia.

Carlos Silva, CEO de la competencia, compartió un mensaje para explicar lo sucedido, según el sitio puntodebreak.com: "Hemos despedido a Danielle Colins (integrante del equipo Orlando Storm) para el resto del torneo de exhibición Worlt Team Tennis 2020 después de que rompiera nuestro protocolo COVID-19 abandonando The Greenbier Resort y el Estado de West Virginia. Dichos protocolos se han implementado desde el inicio del evento y se les han comunicado a los jugadores en numerosas ocasiones para proteger la salud y la seguridad de cada uno de ellos, sus entrenadores y el resto de personal que también es de suma importancia para la WTT".

Desde el inicio, el World Team Tennis mostró un comportamiento muy distinto del que se observó en el polémico Adria Tour, el torneo organizado en ciudades balcánicas por Djokovic, que terminó con varios tenistas contagiados de Covid-19, incluido el propio serbio. La organización puso en funcionamiento distintos protocolos de seguridad.

Collins, la tenista expulsada de un torneo por no respetar el protocolo, había criticado a Djokovic por calificar como "imposibles" las restricciones para el US Open. Fuente: AFP

En los primeros días de junio, Collins había cargado contra la postura de Djokovic de negarse a jugar el US Open ante las restricciones que plantea la USTA como por ejemplo viajar con solo un miembro del equipo. "Estaría bien que apoyara la idea de que se juegue el torneo en lugar de estropearla. Es muy fácil decir que no juegas cuando has ganado 150 millones de dólares. Muchos necesitamos volver a trabajar para generar dinero", lanzó la tenista, que todavía no se refirió a lo sucedido en el World Team Tennis.

La polémica ocurre en momentos importantes sobre el regreso del tour. La decisión de la Unión Europea (UE) de mantener las fronteras cerradas con los Estados Unidos, a causa de la pandemia de coronavirus, como mínimo, retrasa el reinicio del circuito de la ATP, que estaba previsto a partir del 14 de agosto con el torneo de Washington, pero el certamen decidió cancelar su edición 2020.

La disposición de la UE no sería modificada antes del 1 de agosto y esta situación también podría comprometer a Cincinnati y al US Open, el Grand Slam neoyorquino programado del 31 de agosto al 13 de septiembre, dado que los jugadores europeos se verían obligados a cumplir con una cuarentena de regreso al Viejo Continente.