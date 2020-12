El tenista español Enrique López Pérez, 154° en 2018, fue suspendido durante ocho años por la TIU porque se lo halló culpable de arreglo de partidos en 2017.

El tenista español Enrique López Pérez, cuya mejor posición histórica en singles de la ATP fue 154° en julio de 2018 y 135° en dobles en abril de 2019, fue expulsado del circuito y suspendido durante ocho años después de que una investigación de la Unidad de Integridad del Tenis (TIU), el organismo que lucha contra la corrupción en el deporte de las raquetas, descubriera que había participado en tres situaciones de arreglo de partidos en 2017. Además, el madrileño recibió una multa económica de 25.000 dólares, aunque ya comunicó que apelará ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) porque, añadió, la causa por la que es penalizado ya se juzgó en España y fue declarado inocente.

López Pérez, profesional desde 2009, se desarrolló en torneos del Challenger Tour (101 triunfos, 122 caídas; un título en Zhuhai, China, en marzo de 2019) y en Futures (25 títulos; 293 victorias, 137 derrotas), la segunda y tercera categoría del tenis profesional. Desde 2014 y hasta el año pasado, disputó 17 clasificaciones de torneos de Grand Slam, pero nunca logró superar esa instancia y competir en el main draw de un major. Según contó en una entrevista con el diario español Marca, en agosto pasado, tras perder con el argentino Carlos Berlocq en la segunda ronda de la qualy del US Open 2018, personal de la TIU le informó que estaba involucrado en una investigación por corrupción y le pidieron su teléfono celular.

Al tiempo, López Pérez fue llamado a declarar. "Estando de vacaciones con mi novia en Roma, me llama la Guardia Civil y me dicen que tengo que ir a declarar a Madrid porque estoy investigado en un proceso. Yo por aquel entonces no tenía ni abogado. Fui a la comisaría y me empezaron a preguntar por una mafia de Armenia y si había suplantado identidades. Que si tenía armas, propiedades, que si tenía dinero en casa, que si me había comprado coches, cuántas cuentas bancarias tengo, que si tenía criptomonedas... Una serie de cosas que yo me quedo loco y respondo a todo que no", contó el tenista en Marca.

Y prosiguió: "¿Cómo llega a mí la Guardia Civil? No tengo ni idea pero supongo que mi nombre sale en alguna conversación. En un principio me asocian con otros jugadores, pero yo no tengo nada que ver con ellos ni con ninguna mafia de Armenia. Me explican que el caso es a nivel internacional y que está detrás hasta la Interpol. Y que es una trama criminal y que se está juzgando a nivel penal. Que está metida una mafia de Armenia, no sé cuántos jugadores de tenis y más gente que yo no conozco. Me mandan a declarar a un juzgado ante un juez y contesto a todo que no tengo ni idea y me voy".

Según López Pérez y su abogado, Javier Tebas, los hechos por los que se lo acusaba fueron investigados en el Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional y, con las mismas pruebas, el caso fue archivado en julio de este año, "siendo inocente de los delitos de amaño de partidos a criterio tanto del Fiscal como del Juez", según declaró el jugador en Marca. López Pérez afirma que la suspensión de la TIU es ilegal, ya que contradice a los tribunales y a la fiscalía española en su interpretación de las mismas pruebas.

El tenista había sido suspendido provisionalmente el 19 de diciembre pasado y, tras una audiencia realizada el ultimo 5 de noviembre, Richard McLaren, el Oficial de Audiencias Anticorrupción, encontró que López Pérez violó las reglas del Programa de Tenis Anticorrupción (TACP) y fue prohibido a jugar o asistir a cualquier evento de tenis autorizado o sancionado por los órganos rectores del tenis durante ocho años a partir de este 1 de diciembre.

