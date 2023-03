Guardiola: “¡Si Haaland hubiese logrado ese récord a los 22 años se habría aburrido en el futuro!”

escuchar

Hizo cinco goles en 37 minutos, entre los 22 del primer tiempo y los 12 del segundo. El promedio es abrumador, apabullante: un tanto cada siete minutos. El partido entronizó a Erling Haaland como el rey de la noche, porque cuando fue reemplazado por Julián Álvarez y quedaba media hora por delante, se entró en un remanso que interrumpió un adorno final: el golazo al ángulo desde fuera del área de Kevin De Bruyne.

De penal, el noruego convierte el primero de sus cinco goles PAUL ELLIS - AFP

Con el decisivo aporte del noruego, Manchester City trituró 7-0 a Leipzig y avanzó a los cuartos de final. Aunque Pep Guardiola cada vez que puede recuerda que su equipo no tiene en la Champions League una historia que lo sitúe como candidato al título, victorias como la de este martes refuerzan las posibilidades de levantar por primera vez la Orejona. Sobremanera si Haaland, respaldado por una aceitada estructura colectiva ideada por el entrenador catalán, continúa siendo un azote para las defensas rivales. El City igualó su mejor resultado en el torneo: 7-0 a Schalke 04 en 2019.

Haaland ya es el goleador histórico de Manchester City en una temporada, con 39 festejos en 36 encuentros oficiales. Contra Leipzig duplicó su cuenta personal en la Champions: saltó de los cinco que tenía a los 10, cifra con la que supera a Mo Salah (8) y Kylian Mbappé (7).

Cuando Lionel Messi tenía 24 años fue el primero en firmar un quinteto por la Champions League; lo consiguió en marzo de 2012, ante Bayer Leverkusen. Después se agregó el brasileño Luiz Adriano (Shakhtar Donetsk) frente a BATE Borisov.

Haaland le añade el dato de la precocidad: lo hizo a los 22 años. Y quedó la sensación de que podría haber alcanzado la plusmarca de la media docena o más si Guardiola no lo hubiera reemplazado tan prematuramente. Este cyborg de 1,94m de altura y 88 kilos se sentía desatado y de manera gentil se lo hizo saber a su entrenador en el momento del reemplazo por Álvarez. Con un tono más de deseo que de reclamo, expresó: “Le dije a Guardiola cuando salí: ‘¡Me encantaría marcar un doble hat-trick!’. Pero, ¿qué puedo hacer? Me gusta mucho la Champions League, me encanta”.

Messi define por encima de Leno y marca uno de sus cinco goles a Bayer Leverkusen, en 2012 Felice Calabro' - AP

Para los cinco goles solo necesitó 30 toques de pelota. Marcó uno de penal, otro de cabeza y otros tres con alma de delantero para cazar rebotes y estar en el lugar indicado dentro del área. Ninguno merece ser encuadrado en la categoría de golazo -como el de De Bruyne-, pero el peso de la contundencia y la eficacia relegan cualquier debate estético.

Haaland se proyecta como la principal amenaza para intercalarse en el histórico duelo goleador entre Cristiano (140) y Lionel Messi (129), primero y segundo, respectivamente. El noruego recién va por 33 (en solo 25 cotejos), pero algunos parámetros ayudan a establecer una progresión. Para llegar los 30 tantos, Cristiano necesitó 76 encuentros; Messi, 48; Karim Benzema, 50, Robert Lewandowski, 46.

Haaland, pura potencia, deja atrás al zaguero Gvardiol PAUL ELLIS - AFP

Entre los espectadores en el Etihad Stadium estuvo Marcelo Gallardo, que hasta no hace mucho fue el técnico de Julián Álvarez en la noche que marcó seis goles por la Copa Libertadores.

Así como Haaland fue noticia por su eficacia, Guardiola también se llevó la atención por haberlo sustituido con tanta antelación. El quinteto de Messi en 2012 con Barcelona fue bajo la dirección técnica del catalán.

Tras el partido, en un clima distendido, le preguntaron a Guardiola si había sustituido a Haaland para que no superara a “su amigo Messi”. El entrenador del City respondió de buen humor, con una sonrisa: “Recuerdo perfectamente cuando Leo hizo cinco goles, pero lo increíble de Erling es que los haya marcado en 60 minutos. Si hubiera jugado 90 minutos habría hecho... No sé. Es un tipo increíble, con mucho poder. Es un ganador. También es muy joven y esto tiene que ser una motivación para superar algún día el récord de Messi. ¡Si hubiese logrado ese récord a los 22 años se habría aburrido en el futuro!”.

Más allá de la contundencia, Guardiola quedó muy satisfecho porque su equipo no recibió goles ni pasó por apuros. Estima que la confiabilidad defensiva será muy importante para alcanzar el objetivo mayor del título. “De local le marcamos cuatro goles a Real Madrid, cuatro al Tottenham, cinco al Mónaco y después nos quedamos fuera. La razón es que concedimos muchos goles. Siempre hemos marcado, pero también regalamos varios. Hoy hicimos un gran partido. Me gustó todo”.

Julián Álvarez ingresó como centro-delantero, función que no ocupa habitualmente porque está reservada para el noruego. No estuvo cerca del gol en los 30 minutos que jugó, en un partido que parecía trasladar su interés al ambiente de risas y bromas de Haaland con sus compañeros en el banco de los suplentes.

Haaland es todo oído para escuchar la ovación en el Etihad Stadium Dave Thompson - AP

Los dos goles del cordobés por la Champions fueron en la etapa de grupos: a Sevilla y Copenhague.

Por sexta temporada consecutiva, Manchester City se instala como mínimo en los cuartos de final al mando de Guardiola (lo mejor fue la final de 2021 que perdió ante Chelsea). Pep ganó dos Champions, en 2009 y 2011, ambas con Messi. Después no pudo con Bayern Munich ni en el City. Y anoche volvió a ser sarcástico sobre el tema: “Soy un fracaso en la Champions, no hay de qué preocuparse. Pase lo que pase este año, aunque la ganemos y lo hagamos tres veces seguidas, seré un fracaso”.