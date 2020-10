Schwartzman se impuso en más de cinco horas de acción y está por primera vez en las semifinales del abierto francés Crédito: REUTERS / Gonzalo Fuentes

No necesitó ensayar su mejor sonrisa para la rueda de prensa posterior al enorme triunfo sobre Dominic Thiem. La felicidad de Diego Schwartzman parecía no caber dentro de la sala de prensa de Roland Garros, mientras se desarrollaba la conferencia de manera virtual para la prensa internacional. Y más allá del cansancio lógico por una batalla que excedió las 5 horas, el Peque habló sobre su próxima posición dentro del Top 10 y una posible semifinal nada menos que contra Rafael Nadal, el mejor jugador de la historia en polvo de ladrillo.

"Cuando terminó el partido, apenas me senté, me emocioné un poco por todo lo que había logrado, pero a la vez, mientras estaba debajo de la toalla me dije: esto sigue, estoy jugando un hue... olvidate, que ya va a haber tiempo para disfrutarlo. Sigo en el torneo y con muchas ganas de seguir ganando, de alguna manera tengo que mezclar el disfrute con seguir enfocado para seguir teniendo oportunidades de ganar. Estoy logrando cosas que soñaba de chico, que en algunos momentos las veía difíciles, se me alejaban, y ahora estoy un poco más cerca, las voy logrando. Es un enorme paso para mi carrera y estoy muy feliz", contó sobre sus sensaciones después de la gran batalla en el Philippe Chatrier.

Junto con Nadia Podoroska, están en las semifinales de Roland Garros, un logro que no se conseguía desde aquel abierto francés 2004, en el que Paola Suárez entró dentro de las cuatro mejores en su rama, y Gastón Gaudio, Guillermo Coria y David Nalbandian coparon las semifinales de varones. "No sé si caigo en lo que hicimos. En parte sí y en parte no, soy consciente de las repercusiones y de los mensajes en redes, de la gente que me escribe. Y lo que está haciendo Nadia ni hablar, ja. Hoy gritamos como locos en el gimnasio cuando ella estaba jugando porque yo estaba haciendo la entrada en calor porque jugaba después, y ella tenía un match-point, y no podía, y después otro.... Estábamos a los saltos, como si fuera una Copa Davis. Nadia jugó un partidazo, y que estemos los dos en semifinales es un espectáculo. Yo estoy muy feliz, es increíble lo que estoy haciendo, pero el torneo sigue, para mí y para Nadia y los dos vamos a intentar seguir ganando".

Aunque todavía no tenía definido quién será su adversario en las semifinales, Schwartzman habló sobre un posible choque contra Nadal, al que superó hace un par de semanas en el Masters 1000 de Roma, y con el que protagonizó un electrizante duelo de cuartos de final en Roland Garros 2018, pero con triunfo para el zurdo de Manacor.

"Me imagino que con Rafa al mejor de cinco sets hay que estar muy preparado, porque ni siquiera es como lo de Roma. Después de ganarle dos sets todavía queda una eternidad... Hay que estar muy preparado mental y físicamente, de todas las formas, porque contra Rafa en cinco sets en polvo muy pocos le pudieron ganar", consideró el Peque. Y evaluó: "Ojalá pueda estar a la altura como hace dos años y estirar lo que hice entonces y tener más chances. Ojalá sea algo parecido a lo de 2018 y lo pueda sostener. Ganarle a Nadal en Roland Garros es algo único".

