Diego Schwartzman sumó su quinta derrota consecutiva y saldrá del Top 20 por primera vez después de tres años

El tenista porteño Diego Schwartzman está, literalmente, padeciendo el segundo semestre de la temporada ATP. Tras ser finalista en Buenos Aires y Río de Janeiro (en febrero), semifinalista en Barcelona (abril) y octavofinalista en Roland Garros (mayo), el Peque entró en un declive notorio en el court que se traduce en su nivel y en los resultados. El último sinsabor fue en Bélgica. Finalista del ATP 250 de Amberes tres veces (en 2016, 2017 y el año pasado), hoy el argentino se despidió en su debut en los 8vos de final: cayó ante el belga David Goffin (58°) por 7-6 (7-3) y 6-2, en 1h51m.

Schwartzman, que confesó haber padecido “ataques de ansiedad” durante la temporada, en Amberes sumó su quinta derrota consecutiva . El registro comenzó en la tercera ronda del US Open (frente a Frances Tiafoe), siguió en la etapa de grupos de las Finales de la Copa Davis (vs. el sueco Mikael Ymer en la primera de las tres series en Bolonia), se prolongó en la Laver Cup de Londres (exhibición; vs. Stefanos Tsitsipas) y tuvo un capítulo en Tel Aviv (vs. Arthur Rinderknech).

Diego Schwartzman suma cinco caídas consecutivas ANGELA WEISS - AFP

El argentino de 30 años, entrenado por Juan Ignacio Chela y Alejandro Fabbri, comenzó la temporada en el puesto 13° y esta semana es 19°, pero con la derrota ante Goffin saldrá del top 20 por primera vez en más de tres años (quedaría 21°). En Bélgica, el Peque defendía 150 puntos de la final del año pasado y, cuando se actualice el ranking, perderá terreno. La última vez que estuvo afuera de las mejores veinte raquetas fue el 8 de septiembre de 2019. Vale recordar que fue 8° en octubre de 2020.

Todavía hay dos torneos en el calendario 2022 de Schwartzman. La semana próxima participará del ATP 500 de Viena y, desde el 31 de este mes, en el Masters 1000 de París-Bercy.

Resumen de la caída de Schwartzman

Fue un jueves amargo para el tenis argentino en el ATP Tour. El otro argentino que estaba presente en el main draw de Amberes, el porteño Francisco Cerúndolo , también se despidió. Seis días después de caer ante Dominic Thiem en los cuartos de final del ATP 250 de Gijón, el actual 28° del mundo volvió a perder con el austríaco, actual 132° del ranking. En Bélgica fue en los 8vos de final y por 6-1, 1-6 y 7-5, en 2h07m.

La derrota de Cerúndolo ante Thiem

Tampoco quedan argentinos en el ATP 250 de Nápoles . En los octavos de final, el chino Zhizhen Zhang (109°; Q) derrotó a Sebastián Báez (37°) por 7-6 (7-5) y 7-6 (13-11), en 2h06m; mientras que el japonés Taro Daniel (95°) superó a Pedro Cachin (57°) por 6-4 y 7-6 (7-2), en 1h54m.

