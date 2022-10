Gabriela Sabatini será protagonista en los partidos de exhibición que jugarán Rafael Nadal y Casper Ruud en la Argentina

escuchar

Después de que Rafael Nadal y Casper Ruud anunciaran que replicarán la final del último Roland Garros (triunfo del español por 6-3, 6-3 y 6-0) en una exhibición en Buenos Aires, el 23 de noviembre en Parque Roca, este viernes se supo que el acontecimiento tendrá una presencia extra. Nada menor para los argentinos: Gabriela Sabatini también será parte.

La única mujer argentina en ganar un torneo de Grand Slam de singles, el US Open de 1990, se presentará en un dobles mixto que se sumará al partido entre los números 2 y 3 del ranking mundial mundo. Y hará pareja con Nadal, nada menos. “Después de Roland Garros me quedé muy entusiasmada con jugar, y me encantaría y sería un honor, por toda la admiración que te tengo, jugar un dobles mixto. ¿Aceptás?”, desafió Gaby a Rafa en un video publicado en su cuenta de Instagram. La jugadora que acompañará a Ruud será anunciada más adelante.

Además del jugar, Sabatini será parte de la experiencia VIP de la visita del español a la Argentina, su última como tenista profesional según confirmó su entorno, para la cual quedan muy pocas entradas disponibles y que incluye una cena de gala el día previo al partido.

Sabatini, de 52 años, viene de disputar en Roland Garros en el Trofeo de Leyendas, que se puso en juego por primera vez en mayo y junio de este año, junto a Gisela Dulko. Ambas alcanzaron la final, en la que cayeron por 1-6, 7-6 y 10-6 frente a las italianas Flavia Pennetta y Francesca Schiavone. En suelo argentino, la última vez que la ex número 3 del ranking se había presentado en una exhibición tuvo lugar en 2009, ante Martina Navratilova en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, para ayudar a una fundación que actúan contra la miastenia gravis.

Sabatini y Gisela Dulko alcanzaron la final por el Trofeo de Leyendas en Roland Garros de este año; la ex número 3 quedó "muy entusiasma" entonces con volver a jugar. ap - AP

“Gaby” se retiró del tenis profesional en 1996, tras superar una lesión en un músculo abdominal que la había mantenido fuera de las canchas por más de siete meses. Desde entonces no mostró mucho interés en participar en exhibiciones; además de las mencionadas en 2009 y 2022, una de las más destacadas fue la que jugó con Monica Seles en 2015 en el Madison Square Garden, de Nueva York.

